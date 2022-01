Com gol de Pedro Igor, Ceará vence Paulista e garante classificação na Copinha

O Ceará precisava de uma vitória para seguir vivo na Copa São Paulo de Futebol Júnior e ela veio aos 45 minutos do segundo tempo com Pedro Igor. Em cobrança de falta, a bola desviou sem chance para a defesa do Paulista e garantiu a classificação invicta da equipe alvinegra na tarde desta terça-feira (11), no Estádio Doutor Jayme Cintra, para a segunda fase da Copinha.

Com o resultado, o Ceará chegou a cinco pontos e subiu para a vice-liderança do grupo 18, atrás do São Bernardo-SP. O Vovô vai enfrentar o Desportivo Brasil-SP, ainda sem definição de dia e horário.

O JOGO

Precisando da vitória, a equipe alvinegra entrou em campo e assumiu o controle da partida logo nos minutos iniciais. A primeira chance aconteceu logo aos dois minutos de partida, quando a bola sobrou e Wendell chutou na entrada da área, mas a defesa do Paulista fez o corte. Aos 11 minutos, Rubens arriscou de fora da área, mas Chaves defendeu para o Paulista.

O Paulista encontrou o equilíbrio e assustou a equipe alvinegra na reta final do primeiro tempo com Murungaba, que arriscou um chute de longe aos 45 minutos.

Na volta do intervalo, a primeira chance do adversário chegou aos 15 minutos. Caio Rafael revidou, cobrou falta e a bola passou com perigo por cima do gol do Paulista. Aos 18, Gutierrez chegou com perigo, fez o cruzamento no limite, mas não tinha ninguém do Ceará para fazer o gol. O Ceará seguiu pressionando durante o segundo tempo e aos 35 minutos teve a chance mais clara de gol. Em cobrança de lateral, Rubens levantou na área, Caio Rafael chutou, a bola ficou viva na área e Jefferson chegou para finalizar, mas a defesa do Paulista não deixou passar. Nos minutos finais, o Ceará garantiu a classificação com gol em jogada ensaiada. Pedro Igor cobrou falta aos 45 minutos, a bola desviou e foi direto para o gol, sem chances de defesa.