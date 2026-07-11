Com reforços, Fortaleza relaciona 24 jogadores para jogo com o Atlético-GO; veja lista

O Fortaleza divulgou a lista de relacionados para o confronto com o Atlético-GO, neste domingo (12), às 18 horas pela 17ª rodada da Série B, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Ao todo, 24 atletas estão relacionados, com os reforços como novidades: o zagueiro Neris e o atacante Pedro Henrique.

Legenda: Pedro Henrique é uma das novidades do Fortaleza para o jogo com o Atlético-GO Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

De acordo com o boletim médico divulgado pelo Leão, apenas Tomás Cardona, em transição pós-operatório de artroscopia no joelho esquerdo, é desfalque.

O Tricolor de Aço é o 5º colocado com 28 pontos, mas pode terminar a rodada até na vice-liderança, no G2. O Dragão é 13º com 21.

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Confira a lista de relacionados:

Goleiros: João Ricardo, Vinícius Silvestre e Magrão

Laterais: Fuentes, Mucuri e Mailton

Zagueiros: Kauã Rocha, Luan Freitas, Neris e Lucas Gazal

Meio-campistas: Lucas Sasha, Lucas Crispim, Lucca Prior, Ronald, Rodrigo, Pierre, Rodriguinho e Ryan

Atacantes: Luiz Fernando, Miritello, Paulo Baya, Pedro Henrique, Vitinho e Welliton