Com reforços, Fortaleza relaciona 24 jogadores para jogo com o Atlético-GO; veja lista

Carpini relacionou dois atletas recém chegados para reforçar a equipe em jogo fora de casa

Escrito por Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
11 de Julho de 2026 - 16:18 (Atualizado às 16:45)
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Legenda: Thiago Carpini, técnico do Fortaleza.
Foto: Thiago Gadelha/SVM
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O Fortaleza divulgou a lista de relacionados para o confronto com o Atlético-GO, neste domingo (12), às 18 horas pela 17ª rodada da Série B, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. 

Ao todo, 24 atletas estão relacionados, com os reforços como novidades: o zagueiro Neris e o atacante Pedro Henrique.

Pedro Henrique é uma das novidades do Fortaleza para o jogo com o Atlético-GO
Legenda: Pedro Henrique é uma das novidades do Fortaleza para o jogo com o Atlético-GO
Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

De acordo com o boletim médico divulgado pelo Leão, apenas Tomás Cardona, em transição pós-operatório de artroscopia no joelho esquerdo, é desfalque.

O Tricolor de Aço é o 5º colocado com 28 pontos, mas pode terminar a rodada até na vice-liderança, no G2. O Dragão é 13º com 21.

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Confira a lista de relacionados:

Goleiros: João Ricardo, Vinícius Silvestre e Magrão
Laterais: Fuentes, Mucuri e Mailton
Zagueiros: Kauã Rocha, Luan Freitas, Neris e Lucas Gazal
Meio-campistas: Lucas Sasha, Lucas Crispim, Lucca Prior, Ronald, Rodrigo, Pierre, Rodriguinho e Ryan
Atacantes: Luiz Fernando, Miritello, Paulo Baya, Pedro Henrique, Vitinho e Welliton

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