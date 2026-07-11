Floresta segura empate contra o Caxias e entra no G8 da Série C

O Floresta empatou em 0 a 0 contra o Caxias fora de casa

Escrito por Redação jogada@svm.com.br
11 de Julho de 2026 - 13:36 (Atualizado às 13:40)
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O Floresta segurou empate em 0 a 0 contra o Caxias, neste sábado (11), no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), e entrou no G8 da Série C do Campeonato Brasileiro.

Agora, a equipe cearense ocupa a 7ª colocação, com 20 pontos em 14 rodadas, um a menos que o Caxias, o 5º lugar. O Brusque lidera, com 24 pontos.

Confira no vídeo a chance de maior perigo no jogo, momento em que Calyson, do Caxias, acertou um chute na trave, aos 32min do 1º tempo.

Próximo jogo

O Floresta só volta a campo no dia 27, às 20h, contra o Maringá, no estádio Presidente Vargas, pela 15ª rodada da Série C.
 

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