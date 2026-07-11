Floresta segura empate contra o Caxias e entra no G8 da Série C

O Floresta segurou empate em 0 a 0 contra o Caxias, neste sábado (11), no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), e entrou no G8 da Série C do Campeonato Brasileiro.
Agora, a equipe cearense ocupa a 7ª colocação, com 20 pontos em 14 rodadas, um a menos que o Caxias, o 5º lugar. O Brusque lidera, com 24 pontos.
Confira no vídeo a chance de maior perigo no jogo, momento em que Calyson, do Caxias, acertou um chute na trave, aos 32min do 1º tempo.
Próximo jogo
O Floresta só volta a campo no dia 27, às 20h, contra o Maringá, no estádio Presidente Vargas, pela 15ª rodada da Série C.