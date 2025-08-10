Cearense Iasmin Lucindo vence americana pelo UFC Vegas 109

A cearense Iasmin Lucindo venceu a americana Angela Hill neste sábado (9), pelo UFC Vegas 109. A luta foi pela categoria peso-palha (52 kg). Iasmin levou a melhor após três rounds por decisão unânime.

A brasileira, que vinha de derrota em sua última luta, volta a vencer e agora soma cinco vitórias em suas últimas seis lutas pelo UFC.

Aos 23 anos, a cearense, que venceu a lutadora experiente de 40 anos, deu um recado após a luta:

"Eu estava muito feliz, eu sabia que tinha trabalhado muito para isso. Parecia que eu estava na minha academia. Eu sabia que ia ser uma luta dura. A Angela é uma atleta muito experiente e resistente. Mas eu sabia que tinha um potencial para ganhar dela, em conseguir uma boa vitória em cima dela. Com certeza a gente quer vencer com nocaute ou finalização, mas fiquei muito feliz em provar que eu sou uma atleta completa. Eu provei isso, eu fui pra lá em mostrei", , declarou ela ao canal UFC Brasil.

Sobre seus próximos passos no UFC, Iasmin declarou que busca sempre evoluir e aguarda a próxima adversária.

"Eu sou uma atleta em constante evolução, pode ter certeza que nunca vai ter uma Iasmin igual. Sempre vou buscar evoluir e ser uma Ismin diferente. A atleta que o UFC me oferecer eu vou trabalhar e estar preparada, eu não escolho adversária", declarou ela ao canal UFC Brasil", completou a cearense.