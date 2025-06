Ceará empata com Atlético/PI no jogo de ida das quartas da Série A3 do Brasileiro Feminino

O Ceará empatou com o Atlético Piauiense/PI por 2 a 2 neste sábado (7), no Estádio Franzé Moraes, em Itaitinga (CE), pelo duelo de ida das quartas de final da Série A3 do Campeonato Brasileiro. Dri e Kaillanny marcaram para as Meninas do Vozão, enquanto Mily e Duda assinalaram para a equipe teresinense.

As equipes definirão a classificação no domingo, 15, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Albertão, em Teresina (PI). Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer no tempo normal estará classificado para a semifinal da Série A3 e, por consequência, garantiram a vaga na Série A2 de 2026.

Como foi o jogo

Ceará e Atlético Piauiense travaram um duelo físico no primeiro tempo. A equipe do Piauí subia a linha de marcação para dificultar a saída de bola do Vozão. Em contrapartida, a pressão gerou desgaste e, na reta final, o clube visitante apresentou sinais de cansaço.

Nesse momento, o Ceará assumiu as ações da partida. Concentrando a posse no campo de ataque, teve a oportunidade de abrir o marcador com Jady, mas a camisa 7 mandou por cima do gol.

No segundo tempo, a equipe cearense chegou ao gol nos minutos iniciais. Após Jady disputar com a atleta adversária, partiu em velocidade e encontrou Dri na área, que empurrou para o fundo das redes.

Logo na sequência, a equipe do Atlético Piauiense conseguiu empatar a partida. Após cruzamento na área, Mily igualou o marcador.

O duelo, que iniciou movimentado, voltou a ser mais pegado. E, em um lance feliz da camisa 5 do Atlético Piauiense, Duda conseguiu encobrir, de fora da área, a goleira Lia, desempatando a partida e colocando o clube visitante em vantagem.

O Ceará manteve a concentração em campo. Aos 35, Evelyn, em joga individual, acionou Jojo e, na sequência, a camisa 11 encontrou Kaillanny na área. A atacante das Meninas do Vozão acertou a bochecha da rede, empatando a partida para o Vovô.

A equipe alvinegra manteve a pegada nos minutos finais, mas o embate terminou igualado.