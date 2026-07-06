Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta segunda-feira (06/07): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta segunda-feira (6).
O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.
A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.
Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo nesta segunda-feira (6):
Oitavas de final
- Portugal x Espanha
- Local: Dallas
- Horário: 16h (horário de Brasília)
- Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
Oitavas de final
- Estados Unidos x Bélgica
- Local: Seattle
- Horário: 21h (horário de Brasília)
- Onde assistir: CazéTV