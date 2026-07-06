Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta segunda-feira (06/07): onde assistir e horário

Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta segunda-feira (06/07): onde assistir e horário

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
06 de Julho de 2026 - 06:00 (Atualizado às 07:47)
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Legenda: Portugal e Espanha será o grande duelo das oitavas de final
Foto: Alexandra Beier/ AFP
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Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta segunda-feira (6).

O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.

A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo nesta segunda-feira (6):

Oitavas de final

  • Portugal x Espanha
  • Local: Dallas
  • Horário: 16h (horário de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

Oitavas de final

  • Estados Unidos x Bélgica
  • Local: Seattle
  • Horário: 21h (horário de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV
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