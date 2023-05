Castelão tem terceiro maior público pagante de 2023 entre os estádios utilizados na Copa

A Arena Castelão tem o terceiro maior público pagante na temporada 2023 considerando os 12 estádios utilizados na Copa do Mundo de 2014, no Brasil. À frente do estádio cearense estão apenas o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), e a Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

De acordo com o Blog Ranking CBF, até o dia 20 de maio de 2023, a Arena Castelão teve um público pagante total na temporada de 516.994 torcedores. Ao todo, no período analisado, foram disputadas 20 partidas no estádio. A média de público pagante em 2023 no principal estádio de Fortaleza (CE) é de 30.411 torcedores por partida.

PÚBLICO PAGANTE EM 2023 NAS ARENAS USADAS NA COPA DO MUNDO DE 2014

Maracanã: 1.294.705 (41.765) Neo Química Arena: 624.781 (36.752) Castelão: 516.994 (30.411) Beira-Rio: 295.716 (22.747) Arena Fonte Nova: 284.907 (31.656) Mineirão: 282.054 (35.257) Arena da Baixada: 279.500 (21.500) Mané Garrincha: 194.513 (21.613) Arena das Dunas: 65.324 (8.166) Arena Pantanal: 62.343 (4.453) Arena de Pernambuco: 33.764 (3.069) Arena da Amazônia: 9.768 (698)

Considerando apenas os estádios nordestinos utilizados na Copa do Mundo de 2014, a Arena Castelão é o que apresenta a maior soma de público pagante na temporada 2023. No que diz respeito à média de público pagante, o estádio alencarino fica atrás apenas da Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).