Brasil x Japão nas quartas de final do Mundial de vôlei feminino: veja horário e onde assistir

Em clima de revanche, o Brasil encara o Japão nas quartas de final do Campeonato Mundial de Vôlei feminino. A equipe japonesa foi a única a derrotar o time brasileiro o torneio. O duelo desta terça-feira (11) será às 15h (de Brasília), em Apeldoorn, na Holanda.

Como chega o Brasil?

No último Mundial, em 2018, as brasileiras deixaram a competição na 2ª fase. Sob comando de José Roberto Guimarães, agora o grupo segue na busca pelo título inédito. Ao todo, a equipe tem três vice-campeonatos no torneio.

Na edição 2022, o Brasil venceu sete dos oito jogos disputados. A única derrota foi para o Japão, por 3 sets a 1, ainda na 1ª fase. Como destaques, a equipe tem Pri Daroit, a melhor no Mundial na recepção. Além disso, conta com Gabi, a maior pontuadora do time, além da levantadora Macris, importante no jogo. O técnico avalia o desafio.

“O Japão está atacando muito bem, com mais opções com as bolas de fundo. Elas têm três jogadoras habilidosas nas pontas. As centrais jogam com muita velocidade, a líbero se apresenta muito bem na defesa e no passe, a levantadora está perfeita na distribuição de bola. É um time muito difícil de ser batido pelo volume de jogo e as opções do elenco. Elas só perderam dois jogos e vamos precisar de muita concentração a partir de um bom saque. O nosso sistema defensivo precisa igualar o do Japão. A partida que vai exigir muito do nosso time”, avaliou José Roberto Guimarães.

ONDE ASSISTIR

SporTV 2

FICHA TÉCNICA

Brasil x Japão

Data e hora: 11/10, às 15h (de Brasília)

Local: Apeldoorn, na Holanda.

CAMPEONATO MUNDIAL

1ª FASE

Grupo D – Arnhem, na Holanda

24.09 (SÁBADO) – Brasil 3 x 1 República Tcheca (25/20, 25/16, 22/25 e 25/18)

26.09 (SEGUNDA-FEIRA) – Brasil 3 x 0 Argentina (25/19, 25/13 e 25/21)

28.09 (QUARTA-FEIRA) – Brasil 3 x 0 Colômbia (25/14, 25/12 e 25/20)

30.09 (SEXTA-FEIRA) – Brasil 1 x 3 Japão (22/25, 19/25, 25/17 e 20/25)

01.10 (SÁBADO) – Brasil 3 x 1 China (23/25, 25/17, 25/22 e 25/22)

Grupo E – Roterdã, na Holanda

04.10 (TERÇA-FEIRA) – Brasil 3 x 2 Itália (25/20, 22/25, 22/25, 25/21 e 17/15)

06.10 (QUINTA-FEIRA) – Brasil 3 x 0 Porto Rico (25/11, 25/13 e 25/15)

07.10 (SEXTA-FEIRA) – Brasil 3 x 0 Holanda (25/19, 25/19 e 25/20)

08.10 (SÁBADO) – Brasil 3 x 1 Bélgica (26/28, 25/17, 25/11 e 25/16)

Quartas de final – Apeldoorn, na Holanda

11.10 (TERÇA-FEIRA) – Brasil x Japão, às 15h (Horário de Brasília) – sportv 2

