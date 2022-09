Brasil x Colômbia pelo Mundial de Vôlei feminino: veja horário e onde assistir

O Brasil enfrenta a Colômbia nesta quarta-feira (28), às 10h (horário de Brasília), pela 3ª rodada do Campeonato Mundial de Vôlei feminino. O duelo acontece no Ginásio GelreDome, em Arnhem, na Holanda.

Vice-líder do Grupo D, com seis pontos, a equipe visa manter a invencibilidade no Mundial de Vôlei. Até o momento, a equipe de José Roberto Guimarães venceu a República Tcheca (3 sets a 1) e a Argentina (3 sets a 0).

Para o Mundial, a equipe brasileira conta com 15 atletas: Macris e Roberta (levantadoras), Kisy e Lorrene (opostas), Gabi, Rosamari, Pri Daroit e Tainara (ponteiras), Carol, Carol Gattaz, Julia Kudiess e Lorena (centrais) e Nyeme e Natinha (líberos).

Veja jogos da Seleção Brasileira no Campeonato Mundial de Vôlei

24/09 (sábado), às 15h30 (horário de Brasília) — Brasil 3 × 1 República Tcheca

26/09 (segunda-feira), às 13h30 (horário de Brasília) — Brasil 3 × 0 Argentina

28/09 (quarta-feira), às 10h (horário de Brasília) — Brasil x Colômbia

30/09 (sexta-feira), às 14h15 (horário de Brasília) — Brasil x Japão

01/10 (sábado), às 09h (horário de Brasília) — Brasil x China

Brasil x Colômbia | Ficha Técnica

Local: Ginásio GelreDome, em Arnhem, na Holanda

Data: 28/09/2022 (quarta-feira)

Horário: 10h (de Brasília)

