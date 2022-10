Brasil vence China de virada no encerramento da fase de grupo do Mundial de Vôlei feminino

O Brasil venceu a China neste sábado (1º) por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/17, 25/22 e 25/22, pela 5ª rodada do Campeonato Mundial de Vôlei feminino. O duelo aconteceu no Ginásio GelreDome, em Arnhem, na Holanda.

A ponteira Tainara (22) e a ponteira Gabi (17) foram as principais pontuadoras do Brasil no duelo.

Com o resultado, a equipe retornou a vice-liderança do Grupo D, com 12 pontos. Para manter-se na 2ª colocação da tabela, a Seleção de José Roberto Guimarães precisa torcer contra o Japão neste domingo (2).

A partida diante das chinesas marcou o encerramento da fase de grupo para o Brasil. Agora, a equipe espera a definição da 1ª fase da competição para conhecer a adversária no mata-mata.

VEJA JOGOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA NO CAMPEONATO MUNDIAL DE VÔLEI

24/09 (sábado), às 15h30 (horário de Brasília) — Brasil 3 × 1 República Tcheca

26/09 (segunda-feira), às 13h30 (horário de Brasília) — Brasil 3 × 0 Argentina

28/09 (quarta-feira), às 10h (horário de Brasília) — Brasil 3 × 0 Colômbia

30/09 (sexta-feira), às 14h15 (horário de Brasília) — Brasil 1 × 3 Japão

01/10 (sábado), às 09h (horário de Brasília) — Brasil 3 × 1 China

