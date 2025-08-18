Promoção da Semana do Cinema oferece ingressos a R$ 10 no fim do mês de agosto
Ação já levou ao todo mais de 20 milhões de brasileiros aos cinemas em edições anteriores
A Semana do Cinema está de volta com promoções para os apaixonados por cinema. Entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro, sessões de diversos filmes em cartaz terão ingressos pelo valor de R$ 10 em salas padrão, e preços mais acessíveis em salas especiais.
Esta é a segunda edição da ação, que levou em fevereiro cerca de 4 milhões de pessoas aos cinemas. Ao longo de seis edições, o número salta para mais de 20 milhões. Combos de pipoca e refrigerante também terão descontos.
Durante a Semana do Cinema, será possível conferir longas como “Quarteto-Fantástico - Primeiros Passos”, "Superman", “F1 - O Filme”, “A Hora do Mal” e “Juntos”, além do relançamento de “Interstellar”.
Veja também
Entre os destaques está o lançamento do longa nacional e vencedor do Urso de Prata do Festival de Berlim, “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro. O filme está na pré-lista de possíveis indicados do Brasil para o Oscar 2026, e abriu o Festival de Cinema de Gramado na semana passada.
A Semana do Cinema é uma iniciativa da FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), com apoio da ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex).
Também participam da ação o site Ingresso.com além do Grupo Consciência. As redes de cinema Cinemark, Cinesystem e Kinoplex são as responsáveis pelas exibições promocionais em todo o país.
Serviço
- O que: Semana do Cinema
- Quando: 28 de agosto a 3 de setembro
- Onde: cinemas das redes participantes em todo o território nacional
- Quanto: ingresso fixo a R$ 10 em salas convencionais e preços acessíveis em salas especiais