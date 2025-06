Pais de Larissa Manoela baixam preço de mansão em R$ 3,5 milhões

Os pais da atriz Larissa Manoela, Silvana Taques e Gilberto Elias, baixaram em R$ 3,5 milhões a mansão que estão tentando vender em um condomínio de luxo no bairro Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O imóvel com 1000 m² foi anunciado por R$ 10 milhões há dois anos e hoje custa R$ 6,5 milhões. A informação é do Extra.

O anúncio da casa reforça ainda que a casa que a atriz morou os pais está abaixo do preço de mercado. Meses após a briga com a filha, o casal chegou a colocar a mansão para aluguel, mas o negócio também não andou. A casa da família tem piscina e campo de futebol. Além disso, conta com churrasqueira, forno de pizza, sauna e salão de festas.

Veja também Zoeira Tati Machado volta a falar do filho, um mês após a morte dele Zoeira Rick Moranis vai retomar carreira após 30 anos longe dos cinemas

Rompimento

Larissa Manoela e os pais tiveram uma briga, que se tornou pública em agosto de 2023, devido a questões financeiras e de gestão da sua carreira. A atriz alegou que não tinha controle sobre seus bens e que Silvana e Gilberto gerenciavam seus negócios de forma que ela não tinha acesso às informações e ao dinheiro.