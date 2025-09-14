Gracyanne Barbosa revela perda de peso e diz: 'Nem eu imaginava, bem mais leve para dançar'

Aos 41 anos, a musa fitness Gracyanne Barbosa revelou nas redes sociais que vem passando por um processo de emagrecimento.

Ela contou que a intenção de reduzir o peso era ter um melhor desempenho na competição do 'Dança dos Famosos', quadro do programa 'Domingão do Huck'.

Gracyanne subiu na balança e mostrou aos seguidores seu peso atual: 75,150 Kg. Ela disse no vídeo que perdeu 11 quilos.

"Entrei no Dança com 86,6 kg. Agora: 75,150 kg. Estou me sentindo realmente bem mais leve para dançar", disse.

A artista confessou estar surpresa com o resultado e revelou que inicialmente tinha uma perda de diminuir oito quilos.

"Estou passada, nem eu imaginava que eu podia tanto, mas ainda sim tenho que treinar"

DANÇA DOS FAMOSOS

A influenciadora explicou a decisão e agradeceu a oportunidade e o convite de participar do 'Dança dos Famosos'.

"Quero fazer tudo que puder aprender! Aqueles giros no alto... não quero matar meu professor. Estou pesada, com 86 kg. Quero chegar a uns 78 kg. Será que consigo?", disse quando começou o processo de emagrecimento.