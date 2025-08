'Fico sabendo pela imprensa', diz Belo sobre divórcio com Gracyanne

O cantor Belo, que vai estrear como ator em "Três Graças", próxima novela das 21h da Globo, falou pela primeira vez sobre o divórcio litigioso com a musa fitness e ex-BBB Gracyanne Barbosa.

O processo de separação do ex-casal ganhou grande repercussão nas redes sociais, especialmente após vir à tona que Gracyanne teria feito o pedido na Justiça sem o conhecimento do cantor. Questionado sobre o assunto, Belo respondeu com ironia.

"Olha, que interessante! Se você não sabe, se você é minha amiga e não sabe, como é que eu vou saber? Você sabe mais da minha vida do que eu. Você pergunta coisas que eu não sei, e aí eu fico sabendo pela imprensa. Mas ali a gente está discutindo, logicamente, na Justiça, então não precisava disso. Agora eu tenho que manter tudo em segredo", disse ele, ao responder à pergunta de Monique Arruda, repórter do portal Leo Dias.

Apesar do tom crítico, Belo afirmou manter sentimentos positivos pela ex: "Tenho um carinho especial por ela e amizade. O carinho e o respeito continuam e sempre vão continuar", declarou.

Atuação em 'Três Graças'

Além da vida pessoal, o cantor também está vivendo um novo momento profissional. Ele foi escalado para atuar na novela “Três Graças”, e não escondeu a empolgação com o desafio. Brincando com o clima de sigilo, disse: "Já abrindo os trabalhos: não dou spoiler de personagem e nem falo de vida pessoal. Mas eu acho que o Misael… estou muito apaixonado pelo personagem! Ele é sensacional em todos os sentidos".

Segundo Belo, o papel tem conexão direta com sua trajetória de vida. "É um papel que tem muito a ver com a vida que vivi na infância e na adolescência, muito periférica e de comunidade. Estou buscando imersões em coisas que fizeram parte da minha história. Tive uma vida cheia de percalços e tribulações, então trago isso para buscar a verdade na interpretação".

"É uma nova fase da minha vida, e estou muito feliz! Sempre agarro os desafios e as oportunidades com o coração. O elenco da novela é muito bom, estou aprendendo muito. Sou novo e fui recebido com muito carinho", concluiu.

Atualmente, Belo namora a modelo e influenciadora Rayane Figliuzzi.