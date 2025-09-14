Que horas começa a Dança dos Famosos neste domingo (14/09)?

A edição comemorativa de 20 anos da “Dança dos Famosos” começa às 19h35, na segunda parte do “Domingão com Huck”, logo depois do Fubetol 2025 na TV Globo.

Neste domingo, David Junior, Duda Santos, Gracyanne Barbosa, Richarlyson, Rodrigo Faro, Silvero Pereira e Tereza Seiblitz se apresentam ao lado de seus professores. Como jurada artística convidada, a atração terá a atriz Giovanna Antonelli..

Apesar da expectativa, não haverá eliminação nesta semana. A disputa segue acirrada com as 14 duplas ainda no jogo.

Que horas começa a Dança dos Famosos neste domingo (14)?

