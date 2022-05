Ana Maria Braga se ausenta do Mais Você para se recuperar de uma gripe

Ana Maria Braga não apresentou o 'Mais Você' desta quinta-feira (26) por estar se recuperando de uma gripe. O repórter Fabricio Battaglini abriu o programa e explicou para o público o motivo da ausência da apresentadora.

"Ana está bem, está um pouco gripada e preferiu ficar em casa de repouso para se recuperar. Como é protocolo na TV Globo, ela fez dois testes de Covid e os dois deram negativo", avisou o jornalista.

Junto com Talitha Morete, Fabrício comandou o matinal com reportagens especiais. Ele explicou, ainda, que a edição desta sexta-feira (27) contará com Ana Maria por ter sido gravado previamente.

Legenda: Fabricio Battaglini e Talitha Morete comandaram o Mais Você desta quinta-feira (26) com reportagens especiais Foto: Reprodução TV Globo

"Amanhã o programa será apresentado pela Ana porque ela já deixou gravado, mas, hoje, será um programa especial comigo e a Talitha", disse Battaglini.