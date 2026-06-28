Morre Ícaro Coelho, controlador-geral de Beberibe, em acidente de trânsito

O advogado e contador Ícaro Ernemilio Rodrigues Coelho, controlador-geral do Município de Beberibe, morreu neste sábado (27), aos 41 anos. Ele conduzia uma mota e sofreu um acidente de trânsito na rodovia que liga a sede do município de Beberibe à praia de Morro Branco.

Indagada sobre o acidente, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) informou que houve uma colisão entre dois veículos: uma moto e um carro. "O condutor da moto, um homem de 41 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local", detalhou.

Ainda segundo a SSPDS, o motorista do carro permaneceu no local e fez teste de alcoolemia, mas o resultado negativo. Agora, a apuração sobre o caso está cargo da Delegacia de Polícia Civil de Beberibe.

Nota de pesar

A prefeita de Beberibe, Michele Queiroz (PP), e a página oficial da Prefeitura da cidade publicaram nota de pesar pela morte do controlador-geral.

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"Presto minha solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho, destacando o legado de dedicação, ética e compromisso com o serviço público deixado por Ícaro", destacou a prefeita.

A Prefeitura de Beberibe também manifestou solidariedade a familiares e amigos. "Reconhecendo sua dedicação, ética e compromisso com o serviço público prestado ao município", disse.

A Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará (CAACE) também lamentou a morte de Ícaro Coelho.

"Neste momento de tristeza, a CAACE se solidariza com familiares, amigos e colegas de profissão, expressando seus mais sinceros sentimentos e desejando conforto e serenidade para enfrentar esta perda. Que as lembranças construídas ao longo de sua trajetória permaneçam vivas e sirvam de amparo àqueles que compartilham a saudade de sua partida".

Falta de sinalização

Junto com a nota de pesar, Prefeitura de Beberibe e a prefeita da cidade também publicaram um alerta aos condutores de veículos que irão transitar no trecho entre a sede de Beberibe e Morro Branco.

Segundo o comunicado, o trecho da rodovia entre os dois locais foi "recém-recapeado" e estava sem a sinalização. "A sinalização já havia sido solicitada e estava programada para ser iniciada na última sexta-feira, dia 26 de junho", diz.

Contudo, o serviço precisou ser adiado por conta de "um problema mecânico no veículo da equipe, que tinha de uma operação no Crato".

"Lamentamos profundamente a fatalidade ocorrida neste sábado na via. Uma tragédias que nos entristece e cujas causas estão sendo oficialmente apuradas pelas autoridades, não sendo possível atribuí-la, nesse momento, à ausência de pintura de sinalização", acrescenta a nota.

"Reforçamos o apelo que todos os motoristas redobrem a atenção e reduzam a velocidade, especialmente no período noturno, enquanto as equipes concluem o serviço de sinalização", alerta.