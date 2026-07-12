Jaguaribe supera Quixeramobim ao produzir maior queijo coalho do mundo

Produtores de Jaguaribe, no interior do Ceará, conquistaram um feito de repercussão internacional neste sábado (11), ao produzir o maior queijo coalho do mundo. A peça, de 3.519 quilos, foi exposta durante o XVII Festival do Queijo Coalho, da Exposição Agropecuária de Jaguaribe (ExpoJaguar).

A nova marca alcançada pelos jaguaribanos supera os 3.364 quilos registrados por Quixeramobim, em novembro do ano passado. E foi comemorada por uma publicação nas redes sociais: "Mais uma vez, conquistamos um feito histórico", disse um trecho da postagem no Instagram.

Os produtores responsáveis pelo queijo de grandes proporções também celebraram o fato de que ele foi retirado da forma "com a mesma qualidade, textura e consistência de um queijo de apenas 1 kg".

Segundo o relato, essa característica comprova a excelência da cidade no processo de produção da iguaria tradicional da cultura alimentar cearense.

"É um orgulho para todos nós e para o Ceará mostrar ao mundo a força da nossa tradição, da nossa dedicação e da qualidade dos nossos produtos", evidenciou outro trecho da legenda da postagem.

Para a produção desta peça de queijo, foram utilizados cerca de 35 mil litros de leite. Antes de ser pesado e exposto durante o evento, ele percorreu as principais ruas do município em um desfile.

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Os visitantes da feira agropecuária que estiveram durante a exposição do queijo coalho gigante também puderam degustá-lo, já que ele foi cortado e distribuído aos que marcaram presença no Parque de Exposições.

Em 2024, Jaguaribe já havia recebido o título após ter produzido um queijo coalho gigante, de 2.703 kg durante a ExpoJaguar, em julho, superando os 2.304 alcançados por Quixeramobim em novembro de 2024.

A disputa entre as duas cidades cearenses acontece desde 2022, quando o município do Sertão Central perdeu o posto de responsável pela fabricação do Maior Queijo Coalho do Mundo para Jaguaribe.