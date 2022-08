Direito na Unifor possui novidades neste ano e infraestrutura exclusiva para alunos

Com inscrições abertas até o próximo dia 26 de agosto, o curso de Direito da Universidade de Fortaleza (Unifor) conta com novidades para os alunos, além de possuir estrutura voltada para desenvolver a prática dos estudantes com casos reais. Recentemente, a matriz curricular foi atualizada, com novidades que se adequam às atuais demandas do mercado.

Entre as novas disciplinas estão: Engenharia Jurídica, Direito do Entretenimento, Processo Administrativo Tributário e Direito das Startups. Interessados podem realizar o ingresso via vestibular on-line, uso da nota do Enem, transferência e notas em provas anteriores. Com duração de cinco anos, o curso é ofertado tanto no turno da manhã quanto da noite, na modalidade presencial.

Além da infraestrutura geral proporcionada pela instituição de ensino, os graduandos em Direito contam com um equipamento exclusivo. Voltado para proporcionar a aproximação dos alunos com demandas reais da população, o Escritório de Prática Jurídica (EPJ) atua em parceria com a Defensoria Pública Estadual, Justiça Federal do Ceará, Tribunal de Justiça, Ministério Público Estadual e Procon.

No local, são realizados atendimentos pelos alunos para o público hipossuficiente, ou seja, aquele que não consegue arcar com os honorários de advogados e custos processuais. Todas as atividades são gratuitas e supervisionadas pelos professores da instituição.

Dessa forma, os estudantes desenvolvem, além de experiência nas ações formais, também habilidades que são inerentes à prática da profissão por meio dos atendimento à comunidade. Entre as demandas atendidas pelo EPJ estão ações de divórcio, guarda, pensão alimentícia, indenizatórias, possessórias, alvarás e outras.

Voltado para quem ainda está indeciso em relação a qual curso superior escolher, a Unifor lançou o e-book Guia de Profissões, que compila informações sobre diversas áreas e graduações disponíveis. O material pode ser baixado gratuitamente no site da instituição, mediante cadastro dos interessados.

Serviço EPJ

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19 horas. Para ser atendido, o público pode se dirigir ao equipamento, localizado na Avenida Contorno, 282, e realizar a retirada da senha. Havendo disponibilidade, o atendimento pode ser realizado imediatamente. O serviço também pode ser agendado pelo e-mail recepcaoepj@unifor.br ou pelo telefone (85) 3477.3332.

