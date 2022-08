Graduação em Direito na Unifor se atualiza para atender demandas do mercado

Graduação que abre portas para dezenas de carreiras, o curso de Direito precisa estar sempre se adaptando às novas necessidades do segmento. Demandas que surgem à medida que a sociedade evolui precisam estar respaldadas por profissionais nas diversas instâncias da Justiça.

Com essas mudanças em perspectiva, a Universidade de Fortaleza (Unifor) alterou a matriz curricular da graduação em Direito, como forma de dar mais autonomia para o aluno durante a formação. De acordo com Hérika Bezerra de Menezes, assessora pedagógica responsável pela reforma do curso, o currículo atual é pautado pelas competências exigidas pelo mercado moderno. Entre os exemplos estão disciplinas como:

Engenharia Jurídica: voltada para possibilitar aos alunos o uso da tecnologia para problemas jurídicos.

Direito das startups: garante o conhecimento jurídico para identificar as decisões importantes, na perspectiva legal, durante toda a vigência da startup.

Direito do Entretenimento: oferece formação multidisciplinar contemplando áreas do direito constitucional, autoral, civil, concorrencial, esportivo e do trabalho.

Análise Econômica do Direito: a partir da economia, promove a alocação de recursos da forma mais eficiente possível, procurando prever o impacto direto na economia.

Processo Administrativo Tributário: possibilita que os estudantes analisem uma ação fiscal com os interligados, vinculados, nos quais o agente administrativo fica obrigado a agir de acordo com o que determina a legislação que trata da matéria.

A graduação em Direito está com as inscrições abertas até o próximo dia 26 de agosto. Interessados podem realizar o ingresso via vestibular on-line, uso da nota do Enem, transferência e uso de notas em provas anteriores.

Hérika também destaca que, enquanto universidade, a Unifor promove a formação baseada no tripé do ensino, pesquisa e extensão. Dessa forma, os estudantes podem experimentar diferentes vertentes do curso durante a graduação. Entre os exemplos, estão opções de convênio com instituições de ensino superior de outros países para programas de intercâmbio.

“Os projetos integradores, uma novidade e exclusividade do curso, possibilita que os alunos vivenciem o Direito fora dos bancos da sala de aula e entreguem para comunidade um produto com a finalidade de promover transformação social. A matriz possibilita que o aluno escolha uma trilha de formação, garantindo uma personalização do seu curso, a partir de sua identificação, tais como negócios, carreiras públicas, pesquisa e terceiro setor”, explica a assessora pedagógica.

Conheça o curso de Direito da Unifor

