Escritório de Práticas Jurídicas da Unifor oferece serviços gratuitos

Contando com uma equipe de profissionais, professores e alunos da Universidade de Fortaleza (Unifor), o Escritório de Práticas Jurídicas (EPJ) é pauta do Canal Unifor, novo quadro da universidade na programação dos veículos do Sistema Verdes Mares. De 1 a 5 de agosto, o público pode obter mais informações sobre os serviços da instituição no quadro dos programas Bom Dia Nordeste e Conexão Verdinha.

Campo de estágio para os alunos da instituição, sobretudo do curso de Direito, o EPJ atua em parceria com a Defensoria Pública Estadual, Justiça Federal do Ceará, Tribunal de Justiça, Ministério Público Estadual e Procon. O equipamento atende ao público hipossuficiente – sem possibilidade de arcar com honorários de um advogado e custas processuais. As práticas são prestadas de forma gratuita à comunidade, com atendimento através de senhas ou agendado pelo Serviço Social.

Durante esta semana, o Bom Dia Nordeste, apresentado por Tom Barros e Daniella de Lavôr, repercute sobre o EPJ. No quadro Canal Unifor, os espectadores podem saber mais sobre o funcionamento do equipamento e assuntos jurídicos, como o superendividamento, conflitos entre vizinhos, Direito de Família e questões jurídicas sobre o Auxílio Brasil. Além do espaço na rádio, o público pode conhecer mais sobre o projeto Canal Unifor nas redes sociais do Sistema Verdes Mares.

Acessibilidade jurídica

No Escritório de Práticas Jurídicas da Unifor, os alunos do curso de Direito exercem a prática jurídica e adquirirem vivências importantes ao mercado profissional.

Durante toda a trajetória de formação acadêmica, os alunos, além de receberem uma formação técnica diferenciada, são submetidos a estímulos e experiências que lhes permitem o desenvolvimento de habilidades indispensáveis à atuação no mercado profissional. Assim, durante a graduação os alunos vão exercer a prática jurídica no EPJ através da realização de atendimentos à comunidade, o que lhes permite uma maior vivência no exercício da profissão.

Para Juliana Mamede, professora e coordenadora do curso de Direito e do EPJ da Unifor, o escritório é um ambiente para apresentar soluções jurídicas cada vez mais acessíveis ao público em geral. Como destaca Juliana Mamede, “por meio do Escritório de Prática Jurídica viabiliza-se o amplo acesso à justiça com a prestação gratuita de serviços de natureza jurídica à comunidade”.

O EPJ atende diversas demandas que podem ser judicializadas no âmbito da justiça estadual, como ações de divórcio, guarda, pensão alimentícia, interdições, indenizatórias, consumeristas, possessórias, alvarás e outras. Além da acessibilidade jurídica, o público atendido também pode buscar informações e esclarecimentos sobre benefícios e assistências do governo, como o Auxílio Brasil e o Bolsa Família.

“Um equipamento como o EPJ é de grande valia para toda a população, posto que garante o acesso à justiça, promove a inclusão social e viabiliza o exercício da cidadania. Nele cultuamos valores como o respeito ao próximo e a empatia que, aliados a um atendimento técnico de excelência denotam a responsabilidade social e reafirmam o compromisso institucional com toda a comunidade”, afirma Juliana.

Atendimento

A EPJ funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Para ser atendido, o público pode se dirigir ao equipamento, localizado na Avenida Contôrno, 282, e realizar a retirada da senha. Havendo disponibilidade, o atendimento pode ser realizado imediatamente. O serviço também pode ser agendado através do e-mail recepcaoepj@unifor.br ou pelo telefone (85) 3477.3332.

Conheça mais sobre o Escritório de Práticas Jurídicas em https://www.unifor.br/epj

