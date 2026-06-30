Como Oto de Sá Cavalcante transformou rede de colégios do CE em sistema de ensino referência no Brasil

Um dos principais nomes da educação brasileira faleceu no último domingo (28): o educador e empresário cearense Oto de Sá Cavalcante, aos 80 anos. Diretor-presidente do Colégio Ari de Sá Cavalcante e do Centro Universitário UniAri, além de presidente do Conselho de Administração da Arco Educação, Oto deixou um legado que marcou o sistema pedagógico privado do Ceará.
Tudo começou com a fundação da primeira escola do grupo, em Fortaleza, em 2001. Em 25 anos, o complexo se expandiu para cinco sedes e um centro universitário em Fortaleza, além de um sistema de educação que é aplicado por redes particulares em diversos Estados do Brasil.
Para o professor Ademar Celedônio, diretor de Ensino e Inovações Educacionais da Arco Educação e que trabalhou com Oto por 10 anos, o educador não apenas geriu escolas, mas “transformou uma ideia de educação em uma obra que atravessou gerações”.
“Nesse período, vi de perto uma liderança que carregava a força dos ensinamentos do pai e, ao mesmo tempo, a coragem de quem sabia construir o novo. Ele unia memória e futuro, tradição e inovação, exigência e propósito”, conta.
Ademar entende que estudantes e colaboradores aprenderam que “educação séria não nasce apenas de prédios, números ou resultados”, mas “de valores, de visão e de pessoas que acreditam que formar alguém é também ajudar a construir o futuro”.
O professor universitário Marco Aurélio de Patrício Ribeiro, que também trabalhou com Oto, ressaltou não somente a capacidade gestora, mas principalmente a habilidade em lidar com pessoas.
“Seu olhar sereno, sua palavra que se impunha sem arrogância, traduzia a dignidade do homem e a postura de verdadeiro crente no processo educativo. Com sua liderança deixava transparecer paciência, visão de futuro e tranquilidade”, compartilha.
O Conselho Estadual de Educação do Ceará (CEE) também definiu o empresário como uma “referência de compromisso, excelência acadêmica e formação humana”.
No mesmo tom, o Sindicato dos Estabelecimentos de Educação e Ensino da Livre Iniciativa do Estado do Ceará (Sinepe-CE) destacou que sua trajetória marcou de forma “extraordinária” o ensino no Ceará e no país.
“Dedicou sua vida à missão de transformar realidades por meio do conhecimento, inspirando gerações de gestores, profissionais e alunos com sua visão inovadora, coragem e compromisso com a excelência acadêmica”, declarou a entidade.
A rede Ari de Sá
O conglomerado educacional construído por Oto teve raízes na necessidade de honrar o pai, o professor e diretor Ari de Sá Cavalcante (1918-1967). Oto começou a lecionar Matemática aos 18 anos, ainda como estudante de Engenharia Civil. Após a morte precoce do patriarca, assumiu a administração da rede ao lado da mãe, Hildete de Sá Cavalcante.
A Rede Ari de Sá propriamente dita surgiu em 2001, após o falecimento de Hildete e uma divisão societária do antigo Colégio Farias Brito. Com apenas duas unidades iniciais, mas tocado pela missão dada pelo pai, Oto tinha o desafio de transformar uma nova marca em referência nacional.
A visão do empresário foi o principal motor para essa expansão. Ele acreditava em uma educação de exigência, disciplina e mérito, focada na classe média, na qual percebia um grande esforço em buscar um futuro melhor.
Sob seu comando, o grupo consolidou-se no topo dos rankings nacionais, como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que em 2025 ocupou o topo das escolas com maiores médias do Brasil.
Também ganhou destaque ao aprovar grande parte dos candidatos ao Instituto Militar de Engenharia (IME) e ao Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), dois dos vestibulares mais difíceis do Brasil.
De colégio a sistema de ensino
O salto de colégio para solução educacional ocorreu em 2004, com a criação do Sistema Ari de Sá (SAS). A oportunidade surgiu quando escolas espalhadas por Fortaleza passaram a buscar o material didático utilizado pelo colégio. Ali, Oto percebeu que poderia transformar a experiência de sala de aula em um modelo de negócio.
Com o apoio do filho, Ari de Sá Cavalcante Neto, o SAS expandiu-se nacionalmente e permitiu o nascimento da Arco Educação, braço empresarial voltado para soluções tecnológicas e pedagógicas em larga escala.
Atualmente, ele está presente em mais de 12 mil escolas e impacta mais de 4 milhões de alunos, segundo a Arco.
Além da Educação Básica, em 2015, o grupo passou a atuar no Ensino Superior, com a criação da Faculdade Ari de Sá (hoje UniAri Centro Universitário).
Missão, valores e reconhecimento
A rede criada por Oto declara que baseia-se no espírito científico, na postura autônoma e na consciência social. Entre seus pilares, estão a utilização da sabedoria humana e da tecnologia como instrumentos modificadores e o reconhecimento da família como a principal construtora dos alicerces do desenvolvimento humano.
“Procuramos oferecer aos nossos alunos a educação mais formativa possível, e não apenas informativa. Que adianta formar uma pessoa do ponto de vista informativo sem uma preocupação com o crescimento humano?”, compartilhou o próprio Oto ao escrever sobre o pai.
Em 2025, a trajetória do empresário foi coroada com o Troféu Sereia de Ouro, concedido bienalmente pelo Grupo Edson Queiroz a homens e mulheres das ciências, artes, negócios, iniciativa privada e serviço público.
A Fundação Edson Queiroz, em nota, lamentou a perda do educador cuja trajetória deixou uma “marca significativa na história da educação cearense e brasileira”, prestando solidariedade à família.
“Que seu legado de compromisso com o conhecimento, a formação humana e a transformação pela educação permaneça como inspiração para as presentes e futuras gerações”, disse.
O velório de Oto de Sá Cavalcante teve início na noite dessa segunda-feira (29), no Teatro do Colégio Ari de Sá-Aldeota, com culto de despedida previsto para a tarde desta terça-feira (30). As instituições do grupo declararam luto oficial e suspensão das atividades.