71 cidades do CE recebem aviso de tempo seco neste domingo (12); veja lista e cuidados

O fenômeno deve atingir principalmente as regiões Sul, Noroeste e Sertões do Ceará.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
11 de Julho de 2026 - 21:06
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Legenda: De acordo com o Inmet, a umidade relativa do ar poderá variar entre 30% e 20% durante o período de vigência do alerta.
Foto: Shutterstock / KieferPix.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para baixa umidade do ar em 71 municípios do Ceará, neste domingo (12). O aviso destaca que, diante da condição climática, pode haver impactos na saúde da população.

De acordo com o Inmet, a umidade relativa do ar nas cidades atingidas (veja lista abaixo) poderá variar entre 30% e 20% durante o período de vigência do alerta, que se estende das 12h às 18h.  

O ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é 60%.

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O fenômeno deve atingir principalmente municípios localizados nas regiões Sul, Noroeste e Sertões do Ceará, onde as condições atmosféricas favorecem a redução dos níveis de umidade ao longo do dia.

Além do Ceará, o aviso meteorológico também contempla localidades dos estados de Goiás, Minas Gerais, Bahia, Piauí, Pernambuco, Paraíba, Tocantins, Maranhão, Distrito Federal, Rio Grande do Norte e Mato Grosso, conforme informado pelo instituto.

Recomendações e cuidados

Diante do cenário, o Inmet orienta que a população adote medidas preventivas para reduzir os efeitos da baixa umidade sobre a saúde e minimizar os riscos associados às condições climáticas.

Entre as recomendações, está o aumento da ingestão de líquidos. Com base nas orientações do Ministério da Saúde, a indicação é consumir cerca de 45 mililitros de água para cada quilo de peso corporal em dias de tempo mais seco.

O órgão também recomenda evitar esforços físicos intensos e a exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia, especialmente entre 10h e 16h.

A prática de exercícios ao ar livre nesse período deve ser evitada, além da preferência por refeições leves, com frutas e legumes.

Para reduzir os efeitos da baixa umidade, o Ministério da Saúde orienta ainda o uso de hidratantes para proteger a pele e os lábios, além da aplicação de soro fisiológico para manter hidratadas as vias aéreas.

Caso haja necessidade, também é recomendado pingar algumas gotas de soro fisiológico nos olhos e no nariz.

Cidades cearenses com aviso de baixa umidade neste domingo (12/7)

  • Abaiara
  • Acopiara
  • Aiuaba
  • Altaneira
  • Antonina do Norte
  • Ararendá
  • Araripe
  • Arneiroz
  • Assaré
  • Aurora
  • Baixio
  • Barbalha
  • Barro
  • Brejo Santo
  • Campos Sales
  • Caririaçu
  • Cariús
  • Carnaubal
  • Catarina
  • Cedro
  • Crateús
  • Crato
  • Croatá
  • Deputado Irapuan Pinheiro
  • Farias Brito
  • Granja
  • Granjeiro
  • Guaraciaba do Norte
  • Hidrolândia
  • Ibiapina
  • Icó
  • Iguatu
  • Independência
  • Ipaporanga
  • Ipaumirim
  • Ipu
  • Ipueiras
  • Jardim
  • Jati
  • Juazeiro do Norte
  • Jucás
  • Lavras da Mangabeira
  • Mauriti
  • Milagres
  • Missão Velha
  • Mombaça
  • Nova Olinda
  • Nova Russas
  • Novo Oriente
  • Orós
  • Parambu
  • Pedra Branca
  • Penaforte
  • Piquet Carneiro
  • Poranga
  • Porteiras
  • Potengi
  • Quiterianópolis
  • Quixelô
  • Saboeiro
  • Salitre
  • Santana do Cariri
  • São Benedito
  • Tamboril
  • Tarrafas
  • Tauá
  • Tianguá
  • Ubajara
  • Umari
  • Várzea Alegre
  • Viçosa do Ceará

 

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