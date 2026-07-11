71 cidades do CE recebem aviso de tempo seco neste domingo (12); veja lista e cuidados

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para baixa umidade do ar em 71 municípios do Ceará, neste domingo (12). O aviso destaca que, diante da condição climática, pode haver impactos na saúde da população.
De acordo com o Inmet, a umidade relativa do ar nas cidades atingidas (veja lista abaixo) poderá variar entre 30% e 20% durante o período de vigência do alerta, que se estende das 12h às 18h.
O ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é 60%.
O fenômeno deve atingir principalmente municípios localizados nas regiões Sul, Noroeste e Sertões do Ceará, onde as condições atmosféricas favorecem a redução dos níveis de umidade ao longo do dia.
Além do Ceará, o aviso meteorológico também contempla localidades dos estados de Goiás, Minas Gerais, Bahia, Piauí, Pernambuco, Paraíba, Tocantins, Maranhão, Distrito Federal, Rio Grande do Norte e Mato Grosso, conforme informado pelo instituto.
Recomendações e cuidados
Diante do cenário, o Inmet orienta que a população adote medidas preventivas para reduzir os efeitos da baixa umidade sobre a saúde e minimizar os riscos associados às condições climáticas.
Entre as recomendações, está o aumento da ingestão de líquidos. Com base nas orientações do Ministério da Saúde, a indicação é consumir cerca de 45 mililitros de água para cada quilo de peso corporal em dias de tempo mais seco.
O órgão também recomenda evitar esforços físicos intensos e a exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia, especialmente entre 10h e 16h.
A prática de exercícios ao ar livre nesse período deve ser evitada, além da preferência por refeições leves, com frutas e legumes.
Para reduzir os efeitos da baixa umidade, o Ministério da Saúde orienta ainda o uso de hidratantes para proteger a pele e os lábios, além da aplicação de soro fisiológico para manter hidratadas as vias aéreas.
Caso haja necessidade, também é recomendado pingar algumas gotas de soro fisiológico nos olhos e no nariz.
Cidades cearenses com aviso de baixa umidade neste domingo (12/7)
- Abaiara
- Acopiara
- Aiuaba
- Altaneira
- Antonina do Norte
- Ararendá
- Araripe
- Arneiroz
- Assaré
- Aurora
- Baixio
- Barbalha
- Barro
- Brejo Santo
- Campos Sales
- Caririaçu
- Cariús
- Carnaubal
- Catarina
- Cedro
- Crateús
- Crato
- Croatá
- Deputado Irapuan Pinheiro
- Farias Brito
- Granja
- Granjeiro
- Guaraciaba do Norte
- Hidrolândia
- Ibiapina
- Icó
- Iguatu
- Independência
- Ipaporanga
- Ipaumirim
- Ipu
- Ipueiras
- Jardim
- Jati
- Juazeiro do Norte
- Jucás
- Lavras da Mangabeira
- Mauriti
- Milagres
- Missão Velha
- Mombaça
- Nova Olinda
- Nova Russas
- Novo Oriente
- Orós
- Parambu
- Pedra Branca
- Penaforte
- Piquet Carneiro
- Poranga
- Porteiras
- Potengi
- Quiterianópolis
- Quixelô
- Saboeiro
- Salitre
- Santana do Cariri
- São Benedito
- Tamboril
- Tarrafas
- Tauá
- Tianguá
- Ubajara
- Umari
- Várzea Alegre
- Viçosa do Ceará