71 cidades do CE recebem aviso de tempo seco neste domingo (12); veja lista e cuidados

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para baixa umidade do ar em 71 municípios do Ceará, neste domingo (12). O aviso destaca que, diante da condição climática, pode haver impactos na saúde da população.

De acordo com o Inmet, a umidade relativa do ar nas cidades atingidas (veja lista abaixo) poderá variar entre 30% e 20% durante o período de vigência do alerta, que se estende das 12h às 18h.

O ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é 60%.

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O fenômeno deve atingir principalmente municípios localizados nas regiões Sul, Noroeste e Sertões do Ceará, onde as condições atmosféricas favorecem a redução dos níveis de umidade ao longo do dia.

Além do Ceará, o aviso meteorológico também contempla localidades dos estados de Goiás, Minas Gerais, Bahia, Piauí, Pernambuco, Paraíba, Tocantins, Maranhão, Distrito Federal, Rio Grande do Norte e Mato Grosso, conforme informado pelo instituto.

Recomendações e cuidados

Diante do cenário, o Inmet orienta que a população adote medidas preventivas para reduzir os efeitos da baixa umidade sobre a saúde e minimizar os riscos associados às condições climáticas.

Entre as recomendações, está o aumento da ingestão de líquidos. Com base nas orientações do Ministério da Saúde, a indicação é consumir cerca de 45 mililitros de água para cada quilo de peso corporal em dias de tempo mais seco.

O órgão também recomenda evitar esforços físicos intensos e a exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia, especialmente entre 10h e 16h.

A prática de exercícios ao ar livre nesse período deve ser evitada, além da preferência por refeições leves, com frutas e legumes.

Para reduzir os efeitos da baixa umidade, o Ministério da Saúde orienta ainda o uso de hidratantes para proteger a pele e os lábios, além da aplicação de soro fisiológico para manter hidratadas as vias aéreas.

Caso haja necessidade, também é recomendado pingar algumas gotas de soro fisiológico nos olhos e no nariz.

Cidades cearenses com aviso de baixa umidade neste domingo (12/7)