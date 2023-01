Pré-Carnaval Fortaleza 2023: qual a programação de hoje, sábado (28)

Mais um fim de semana repleto de programação de pré-Carnaval em Fortaleza. Com eventos gratuitos e pagos, as festas se espalham pela cidade levando toda a alegria e a energia do período.

Neste sábado (28), tem Os Transacionais, Bloco Mambembe, Tome Batom Vermelho, Academia da Berlinda e o tradicional cortejo de blocos.

Confira a programação de sábado (28)

Tem carná!

Mistura 085

Charanga do Haroldo Preto

Verão S/A

Serviço: Na Jamrock (Rua dos Tabajaras, 402, Praia de Iracema). A partir de 21h. Ingressos a partir de R$ 30.

Legenda: Banda Mistura 085 faz show na Jamrock Foto: Reprodução

Praça do Ferreira

18h - Concentra mas não sai

​20h - Samba Vadio

Serviço: Rua Floriano Peixoto, s/n - Centro. Gratuito.

Aterrinho Praia de Iracema

16h - Desfile dos Blocos: Unidos da Cachorra, Bonde Batuque + convidado, Camaleões do Vila e Baqueta

DJ Castilho Delgado

Piracema

Academia da Berlinda

Serviço: Praia de Iracema. Cortejo saindo do antigo Boteco Praia até o Aterrinho. Gratuito.

Legenda: Academia da Berlinda é uma das atrações do pré da Prefeitura de Fortaleza Foto: Jovane Jesus

Mocinha

18h - Bloco Num Ispaia Sinão Ienche

Serviço: Rua Padre Climério, 140 - Meireles. Gratuito.

Barra do Ceará

16h - Jéssica Amora

18h - Jean Dumond

Serviço: Marco Zero da Barra do Ceará. Gratuito.

Mercado dos Pinhões

17h - Bloco Mambembe

19h - DJ Tome Batom Vermelho

20h30 - Iracema Bode Beat

Serviço: Entre as ruas Gonçalves Ledo e Nogueira Acioli - Praia de Iracema. Gratuito.

Legenda: DJs da Tome Batom Vermelho apresentam setlist no Mercado dos Pinhões Foto: Pedro Martins

Parque Rachel de Queiroz

17h - Tia Alê Alegria

19h - Diana Franco e Banda

Serviço: Av. Governador Parsifal Barroso - Presidente Kennedy. Gratuito.

Simpatizo Amor de Bloco

16h - DJ Maria Tavares

17h - Os Transacionais

19h - Las Fridas

Serviço: No Parque Bisão (Av. Beira Mar, 4364, Mucuripe). Gratuito.

Legenda: Os Transacionais se apresentam neste sábado Foto: Allan Taissuke

Bloquinho Você tá no meu Radar

DJ Lari Cavalcante

DJ Jr Vasconcelos

DJ Babita (Bateu)

DJ Bárbara Sabino

Tarsis Bom de Papo

DJ Felipe Masc

Serviço: No Radar Pub (Rua Carlos Vasconcelos, 834, Meireles). A partir de 17h. Ingressos a partir de R$ 40.

Pagodão Transacional

Os Transacionais

Samba do Brasa

Serviço: No Moto Libre Bar (Av. Monsenhor Tabosa, 299, Praia de Iracema). A partir de 22h. Ingressos a partir de R$ 25.

Balako Bloco

Bloco Camaleões Selvagens

Banda Reite

Bruno Hedy

Pedro Campos

Serviço: Rua Dragão do Mar, 230, Centro. A partir de 16h. Ingressos a partir de R$ 40.

Legenda: Camaleões Selvagens, bloco do Selvagens à Procura de Le, faz show no Balako Bloco Foto: Divulgação

Deu Liga de Verão

Henrique & Juliano

Xand Avião

Ávine Vinny

Felipe Amorim

Diego Facó

Serviço: No Marina Park Hotel (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil). A partir de 20h. Ingressos a partir de R$ 100.

Legenda: Xand Avião é uma das atrações do Deu Liga de Verão Foto: Camila Lima

Pré Carnaval do Frei

Nayra Costa

Manga Rosa Fortal

Feito pra Sambar

Serviço: No Centro Frei Humberto (Rua Paulo Firmeza, 445 - São João do Tauape). A partir de 15h.