Repórter descobre morte de amiga durante cobertura de acidente no Paraná

A repórter Laís Liny, do Grupo Catve, descobriu a morte de uma amiga e colega de trabalho durante a cobertura de um acidente no último domingo (12), no Paraná.

Shara Karoliny, repórter de 25 anos, foi uma das vítimas de um acidente de carro na PR-467, em Cascavel. Outras três pessoas estavam no carro, incluindo a jornalista Celeste Pereira, que também faleceu.

Laís chegou ao local do acidente sem saber que a amiga, Shara, era uma das vítimas.

"Eu recebi as informações como outros acidentes que a gente recebe na nossa rotina de jornalista: que era um acidente, com morte de duas mulheres jovens. A gente não tinha a informação que se tratava da nossa amiga Shara. Na hora eu até cheguei a conversar com nosso cinegrafista que estava lá 'você tem certeza? É a nossa Shara?", disse ao portal g1.

O grupo Catve lamentou o falecimento de Shara, que trabalhava na empresa há três anos. A repórter deixou uma filha, Alice, de 4 anos.

"Shara era uma pessoa querida pelo seu carinho, profissionalismo, amizade e alegria e vai deixar um grande vazio no coração daqueles que com ela conviviam. Para sempre a teremos em nossa memória e em nosso coração com muita saudade e gratidão", diz a nota de pesar.

Acidente

A Polícia Civil do Paraná informou ao g1 que irá investigar as causas do acidente. O carro capotou e as duas vítimas foram ejetadas do veículo. Há indícios de que as jovens estavam sem cinto de segurança.

Uma equipe de Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi até o local e faz procedimento de reanimação e ressuscitação das jornalistas, mas não obteve sucesso.

O motorista, de 24 anos, teve ferimentos graves e foi internado em um hospital de Cascavel. O terceiro passageiro teve ferimentos leves.