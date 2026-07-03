Avião de pequeno porte cai e deixa dois mortos em Campo Grande

Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta sexta-feira (3) e deixou dois mortos na região do Aeroporto Santa Maria, na saída para Três Lagoas, em Campo Grande. Conforme o Corpo de Bombeiros, as vítimas são o piloto, identificado como Henrique Martin, e uma passageira, que não teve o nome divulgado.
O acidente ocorreu por volta das 6h30 e, até as 9h, as equipes ds Bombeiros tentavam chegar ao local de difícil acesso. O avião pertence à empresa Amapil Táxi Aéreo.
A corporação informou que a aeronave decolou de um aeródromo e tinha como destino final o Pantanal de Mato Grosso do Sul. O piloto tentou pousar em uma pista privada como alternativa, devido à baixa visibilidade provocada pela neblina que atingiu Campo Grande na manhã desta sexta-feira (3). As informações são do portal g1.
As investigações do acidente estão a cargo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).
O acidente ocorreu em um local com acesso restrito devido à lama, o que fez os carros de socorro ficarem atolados na estrada de terra, atrasando o resgate.
Funcionários de um hangar da pista privada afirmaram ter ouvido uma explosão minutos antes da confirmação da queda da aeronave.
Duas equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o local, além de uma unidade de resgate e uma viatura de combate a incêndio.
Sobre a aeronave
Ainda segundo a publicação, a aeronave envolvida no acidente é um EMB-810D, de pequeno porte, modelo bimotor fabricado pela Neiva em 1983. O avião pode transportar até seis passageiros, além do piloto, totalizando sete assentos. O peso máximo de decolagem é de 2.155 quilos.
Conforme o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o modelo é certificado na categoria "Normal", destinada a operações da aviação geral e executiva.