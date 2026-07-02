Pastor Marcio Poncio é preso pela Polícia Federal em operação no Rio de Janeiro

O pastor Marcio Poncio foi preso pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira (2), durante a 5ª fase da "Operação Unha e Carne", que investiga um esquema de lavagem de dinheiro supostamente ligado à chamada "Máfia do Cigarro". A ação também teve como alvos o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, conhecido como Adilsinho, e o ex-deputado estadual Rodrigo Bacellar. As informações são do g1.

A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que expediu três mandados de prisão e outros 14 de busca e apreensão. Poncio foi localizado e preso em um flat na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo o portal de notícias da TV Globo, o pastor é investigado por suspeitas de manter vínculos com o grupo criminoso liderado por Adilsinho, apontado pela Polícia Federal como o principal chefe da organização conhecida como "Máfia do Cigarro".

Investigação mira lavagem de dinheiro

De acordo com a Polícia Federal, a nova fase da "Operação Unha e Carne" busca aprofundar as investigações sobre indícios de lavagem de dinheiro supostamente praticada por Adilsinho e verificar uma possível ramificação do esquema envolvendo integrantes dos poderes Executivo e Legislativo do Estado do Rio de Janeiro.

Além das prisões, Alexandre de Moraes determinou o sequestro de bens e valores de até R$ 22 milhões, como forma de garantir eventual reparação de danos e impedir a movimentação de recursos investigados.

Adilsinho e Rodrigo Bacellar já estavam presos

Conforme a PF, tanto Adilsinho quanto o ex-deputado Rodrigo Bacellar já se encontravam presos quando os novos mandados foram expedidos. A decisão do STF determina que Bacellar seja transferido do Complexo Penitenciário de Bangu, em Gericinó, para uma unidade prisional federal.

A 5ª fase da "Operação Unha e Carne" integra as investigações determinadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 635, conhecida como "ADPF das Favelas".

No âmbito da decisão, o STF determinou que a Polícia Federal conduzisse investigações sobre a atuação dos principais grupos criminosos violentos em atividade no Estado do Rio de Janeiro e suas possíveis conexões com agentes públicos.