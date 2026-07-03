Brasileiros que sofreram sanções dos EUA são alvos de operação da PF nesta sexta (3)

Uma operação da Polícia Federal deflagrada em São Paulo, nesta sexta-feira (3), tem como alvo uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. O grupo teria movimentado mais de R$ 10 bilhões.

Batizada de Operação Exchange, a ofensiva visa cumprir 11 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão. As ordens judiciais são cumpridas nas cidades de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba.

Os investigados são os mesmos que sofreram sanções do governo dos Estados Unidos na última quarta-feira (1º): dois cidadãos brasileiros e três empresas, todos acusados de atuar em conjunto com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo o portal g1, os brasileiros alvos das sanções são o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, que está foragido, e a secretária dele, Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, presa nesta manhã.

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Operações bancárias

Segundo a PF, os investigados movimentam recursos por meio de transferências de criptoativos, transporte de valores, operações bancárias vultosas e repasses entre pessoas físicas e jurídicas.

A Justiça determinou ainda o sequestro de bens e valores dos investigados. Cerca de R$ 10,4 bilhões foram bloqueados.