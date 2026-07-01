EUA sancionam brasileiros acusados de vínculo com o PCC

Dois brasileiros e três empresas do Brasil foram sancionados pelo Departamento de Tesouro dos Estados Unidos nesta quarta-feira (1º), acusados de supostos vínculos com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
Segundo informações da Agência Brasil, esta é a primeira sanção de Washington contra brasileiros ou empresas do Brasil desde que o governo Donald Trump passou a classificar facções do país como organizações terroristas.
Os alvos das sanções são os brasileiros Victor Henrique de Oliveira Shimada (Shimada) e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira (Stella).
"Essa designação é mais um passo do governo dos EUA para abordar e reconhecer a crescente presença da geração de receita ilícita do Primeiro Comando da Capital dentro de nossas fronteiras", afirmou Gene Lange, subsecretário para Terrorismo e Inteligência Financeira.
Ainda conforme a publicação, uma empresa portuguesa também foi bloqueada, acusada de suposta relação com lavagem de dinheiro do PCC na Flórida (EUA).
Investigação
A decisão de sancionar os acusados ocorreu a partir de uma investigação da Força-Tarefa de Segurança Interna (HSTF), em parceria com o Escritório de Campo do FBI em Miami e a Seção de Lavagem de Dinheiro, Narcóticos e Confisco do Departamento de Justiça norte-americano.
"Essa abordagem unificada e abrangente do governo garante a coordenação operacional para maximizar o impacto contra as redes criminosas transnacionais”, diz comunicado do Escritório de Controle de Ativos de Estrangeiros (Ofac).
Alvos
Segundo o Departamento de Tesouro dos EUA, o brasileiro Shimada seria o “elo fundamental” do PCC com membros da facção na Flórida. Ele teria lavado mais de US$ 30 milhões em “diversas cidades” dos EUA e seria o dono da empresa Victory Trading, também sancionada pelo Ofac.
Já a brasileira Stella seria parente de Shimada e trabalharia como "secretária" dele.
Quatro empresas supostamente ligadas a Shimada sofreram sanções, a Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda; a Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda; a Wave Construções Inteligentes Ltda; e a Avenidas Flutuantes Unipessoal Ltda.
A Victory Trading e a Pixwave são empresas de serviços financeiros; a Wave é uma construtora; e a Avenidas Flutuantes é uma empresa de transporte e armazenagem com sede perto de Lisboa, Portugal.
A partir da decisão, todos os bens das pessoas e empresas alvos, que estejam nos EUA ou sob controle de pessoas do país, estão bloqueados.
"Além disso, instituições financeiras e outras pessoas podem estar sujeitas a sanções por se envolverem em certas transações ou atividades envolvendo pessoas designadas ou bloqueadas”, diz comunicado da Ofac.