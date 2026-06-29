Forte explosão deixa três pessoas feridas em Mônaco

Uma forte explosão foi registrada em um prédio residencial de Mônaco, deixando três pessoas feridas. O caso ocorreu aproximadamente às 21h (16h no horário de Brasília) em local próximo à fronteira com a França.

A ocorrência está sendo classificada como um ato "intencional" pelo governo. Os feridos foram atingidos durante explosão de um artefato, a primeira desse tipo no principado, conforme as autoridades.

Dentre os feridos, dois estão em estado grave, sendo um casal de 50 a 60 anos. Um adolescente de 13 anos ficou lesionado.

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As autoridades reforçaram as medidas de segurança em Mônaco após a ocorrência. Os três feridos foram transferidos para Nice, a cerca de 20 km do microestado europeu.

“É a primeira vez na história, que eu saiba, que ocorre um ato desse tipo no Principado”, afirmou o ministro de Estado (chefe de governo), Christophe Mirmand.

Oligarca ucraniano entre os feridos

Apesar do governo não ter revelado as identidades, apurações no local apontam que o oligarca ucraniano Vadim Ermolaev teria sido atingido.

Uma fonte próxima ao caso assegurou à AFP, confirmando uma informação prévia da BFMTV, que o homem é Ermolaev, um oligarca ucraniano que reside em Mônaco.

Essa versão ainda não foi confirmada pelas autoridades de Mônaco. O procurador-geral, Stéphane Thibault, planejava divulgar um comunicado durante a noite e conceder uma coletiva de imprensa na terça-feira (30), segundo Mirmand.

Thibault disse à AFP que uma pessoa deixou uma bolsa ou um pacote no saguão do edifício e saiu do local.