Três pessoas morrem em festa da Copa do Mundo no México

As celebrações na Cidade do México após a classificação do país às oitavas de final na Copa do Mundo de 2026 terminaram com três pessoas mortas na madrugada desta quarta-feira (1º).

As informações foram repassadas por autoridades locais. A Secretaria de Saúde da capital mexicana confirmou inicialmente que uma jovem de 19 anos e um homem de 44 anos morreram por asfixia.

Uma terceira vítima, uma mulher de 48 anos, havia sido mencionada pela imprensa local, mas sem confirmação inicial das autoridades. Ainda na madrugada, a prefeita da Cidade do México, Clara Brugada, confirmou as três mortes pelas redes sociais.

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“As equipes de emergência da Cidade do México responderam imediatamente aos relatos de três pessoas inconscientes em locais diferentes perto do Paseo de la Reforma. Todos os protocolos médicos foram acionados; no entanto, elas faleceram tragicamente”, escreveu.

Segundo ela, a gestão está em contato com as famílias das vítimas para prestar apoio e assistência.

Na terça-feira (30), o México venceu a primeira partida eliminatória em Copas do Mundo em 40 anos, com um placar de 2 a 0 sobre o Equador, no Estádio Azteca. O resultado garantiu a vaga nas oitavas de final.

Mais de um milhão de pessoas se reuniram para celebrar nas ruas da Cidade do México, segundo a prefeitura.