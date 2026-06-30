Terremoto de magnitude 6,0 é registrado próximo à costa do México

Um terremoto de magnitude 6,0 foi registrado próximo à costa do México. O tremor foi sentido principalmente no estado de Sinaloa, na tarde desta terça-feira (30), conforme o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O tremor ocorreu a uma profundidade de 10 quilômetros, com o epicentro localizado a cerca de 75 quilômetros ao sul-sudoeste de El Progreso, no Golfo da Califórnia. Conforme o Metrópoles, um segundo tremor, de magnitude 4,5, foi sentido a 59 quilômetros a sudoeste de Topolobampo.

Devido ao terremoto, alguns prédios em diferentes áreas da região foram evacuados como medida de precaução. Apesar dos tremores, o México não emitiu alerta de tsunami.

Esse registro ocorre menos de uma semana após a Venezuela registrar um forte terremoto. Devido à ocorrência, mais de 1,9 mil mortos foram registrados e cerca de 6 mil pessoas foram resgatadas.

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Qual foi o maior terremoto do México?

Por estar localizado no Círculo de Fogo do Pacífico, região com intensa atividade tectônica, o México costuma registrar casos de terremotos e erupções vulcânicas.

O maior terremoto do México foi registrado em setembro de 1985, de magnitude 8,0. Na época, mais de 9,5 mil pessoas morreram na Cidade do México, conforme o portal Itatiaia.