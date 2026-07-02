Esposa de Moraes enviou contrato de R$ 129 milhões a Vorcaro, diz PF

Diálogos obtidos pela Polícia Federal (PF) mostram que a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), encaminhou diretamente ao WhatsApp de Daniel Vorcaro uma minuta de contrato de R$ 129 milhões em honorários para a prestação de serviços jurídicos ao Banco Master.

Segundo informações divulgadas pelo Estadão, o contrato previa a defesa da instituição perante o Banco Central, a Receita Federal e o Congresso Nacional.

As mensagens mostram Viviane enviando o documento no dia 17 de janeiro de 2024, e Vorcaro respondendo cinco dias depois para alinhar detalhes sobre a assinatura.

A PF extraiu a conversa no celular de Vorcaro, apreendido em novembro de 2025 na primeira fase da Operação Compliance Zero, e anexada à investigação que apura vazamento de informações sobre a família do ministro Alexandre de Moraes.

Conforme o contrato, o escritório de Viviane receberia R$ 3,6 milhões por mês ao longo de três anos, o que equivaleria a R$ 129 milhões até o início de 2027, caso tivesse sido cumprido integralmente.

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Consultoria

Ao Estadão, o escritório Barci de Moraes informou que não comenta sobre tratativas envolvendo clientes.

Em março deste ano, no entanto, Viviane havia afirmado que a consultoria prestada ao Banco Master visou a implementação de mecanismos de compliance e na revisão do código de ética e conduta da instituição.