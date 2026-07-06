Morre homem que organizou o próprio velório após diagnóstico de doença: ‘A vida valeu'

Advogado de 49 anos, Tiago Pitthan faleceu na noite deste domingo (5) em Campo Grande.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
06 de Julho de 2026 - 09:17
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Legenda: Advogado Tiago Pitthan fez a festa do próprio velório após ser diagnosticado com câncer de estômago.
Foto: Reprodução / Redes sociais.

O advogado Tiago Martins Pitta, de 49 anos, faleceu na noite deste domingo (5), em Campo Grande (MS). Ele ficou conhecido por ter organizado uma festa para o próprio velório, que ocorreu no último dia 30 de maio, após ser diagnosticado com câncer de estômago em estágio avançado.

A informação foi confirmada no Instagram de Tiago, que era conhecido como “Bom Sujeito” nas redes sociais. “Ele combateu o bom combate”, diz o texto. Nos stories, o advogado postou na noite de ontem um vídeo no hospital.

“Só pra falar pra vocês não se preocuparem. Tô bem, tô em paz, tô feliz", disse, no início do registro. "Valeu a pena, tudo vale a pena. Tive uma vida boa e é isso. Eu venci. Venci todos os dias, a vida valeu”, finalizou.

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Após o diagnóstico, Tiago passou a compartilhar com os seguidores mensagens de valorização da vida. “Eu tenho câncer, mas o câncer NÃO me tem” era um dos motes dos conteúdos postados pelo advogado. 

A realização do velório em vida contou com uma programação festiva que incluiu música, flash mob, artes visuais e até uma apresentação de guitarra feita pelo próprio Tiago, que aprendeu a tocar o instrumento após o avanço da doença.

O velório tradicional de Tiago, conforme divulgado nas redes sociais do advogado, será realizado na manhã desta segunda (6) “e, como foi sua vida, será cheio de amigos e amor”.

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