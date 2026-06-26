Advogado que concordou com a condenação do próprio cliente é encontrado morto, em SC

A Polícia Civil de Santa Catarina (PC-SC) investiga a morte do advogado Rodrigo Pantaleão, que recentemente repercutiu nas redes sociais após concordar com a condenação do próprio cliente em uma audiência de instrução.

O corpo de Pantaleão foi encontrado nessa quinta-feira (25), no apartamento onde residia, em Florianópolis. As autoridades só tomaram conhecimento da situação após vizinhos relatarem um forte odor vindo do imóvel.

"O advogado já estava em óbito alguns dias antes de ser encontrado em casa. O imóvel não estava com sinais de invasão e a vítima não tinha sinais de lesão", informou ao g1 o delegado Alex Bonfim, da delegacia de Homicídios da Capital.

Em nota ao veículo, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Santa Catarina informou que "adotou todas as providências junto às autoridades policiais para o acompanhamento das investigações pela Seccional".

Quem era Rodrigo Pantaleão?

No início do mês, viralizou um vídeo da audiência de instrução online de um homem acusado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Nele, é mostrado o momento em que, após manifestação do procurador do Ministério Público Estadual, Rodrigo Pantaleão se pronuncia a favor da condenação do suspeito.

"A defesa corrobora com as afirmações exaladas pela promotoria de Justiça. Nada mais, excelência", respondeu. Em seguida, a juíza registrou que não poderia aceitar aquela posição e que teria que considerar o réu indefeso.

"Eu estou considerando o senhor indefeso. O senhor merece uma defesa, ainda que o senhor tenha admitido parte das questões ilícitas", decidiu a juíza.

Mesmo assim, Pantaleão reforçou que aquelas eram as alegações finais da defesa. Ao fim da sessão, a magistrada deu três dias para que o réu encontrasse um novo advogado.

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Qual era o crime investigado?

Conforme documentos obtidos pelo g1, o crime supostamente cometido pelo ex-cliente de Pantaleão ocorreu no dia 12 de fevereiro de 2026, no bairro Sambaqui, em Florianópolis.

Foram apreendidas na casa do réu 30 petecas de cocaína, já embaladas para venda, e um frasco com cerca de 200ml de "loló".

Ainda segundo a denúncia do Ministério Público, o homem portava uma pistola modificada, com a numeração suprimida. Ao ser abordado, ele tentou fugir para dentro de um imóvel, resistindo à abordagem e desferindo socos e chutes contra os policiais.