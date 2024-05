Adolescente de 15 anos suspeito de matar família é encontrado morto em SP; entenda caso

Um adolescente de 15 anos foi encontrado morto em um prédio abandonado no bairro Vila Regina, na cidade Bauru, em São Paulo, após ser investigado como principal suspeito de matar uma família de vizinhos seus em Agudos, cidade próxima. O crime ocorreu na última sexta-feira (24), e o corpo do jovem foi achado nesta segunda-feira (27).

A Polícia ainda investigará as circunstâncias da morte do adolescente, para definir se ele tirou a própria vida ou foi assassinado.

De acordo com o g1 SP, ele foi achado com ferimentos nas costas no prédio abandonado, e não teve a identidade revelada.

Assassinato de família

Na última sexta, foram assassinados o casal Fátima Sanches Carrasco, de 70 anos e Aparecido Roberto Carrasco, de 74 anos e o genro deles, Valdinei de Sousa. 57. Eles foram mortos a facadas na residência dos idosos.

Os corpos foram encontrados pela filha do casal e esposa do outro morto. Ela começou a ficar preocupada porque o marido saiu de casa sem levar o celular e ficou incomunicável, quando ficou desconfiada e foi até a casa dos pais.

Cada corpo estava em um cômodo diferente da casa. A idosa estava na cozinha, o idoso na sala, e o homem em um dos quartos. As vítimas apresentaram ferimentos de facada no pescoço.

O crime ainda é um mistério para as autoridades e para a família. Não havia sinais de arrombamento na casa e nem indicação de luta corporal. A família era querida no bairro e classificada como "tranquila".

Nenhuma linha de investigação foi descartada. O delegado Marcos Jeferson da Silva falou em latrocínio e homicídio motivado por vingança ou algum desentendimento.