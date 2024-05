Adolescente suspeito de matar família em SP morre em queda acidental

Amigos do adolescente de 15 anos encontrado morto na cidade de Bauru, em São Paulo, no dia 27 de maio, disseram à polícia que ele morreu após uma queda acidental. As informações são do Uol.

O jovem foi encontrado morto em um prédio abandonado no bairro Vila Regina em meio a uma investigação que o apontava como principal suspeito de matar uma família de vizinhos seus em Agudos, cidade próxima.

Veja também País 'Faraó do Bitcoin' é preso suspeito de fraude bilionária em Florianópolis País Caso Djidja Cardoso: o que se sabe até agora sobre a morte da ex-sinhazinha do Boi Garantido

Segundo o delegado Cledson Nascimento, a Polícia analisou 2 mil vídeos, totalizando 48 horas de gravações, até descobrir que o jovem tinha entrado no prédio com três amigos, moradores de Agudos, com idades de 16, 18 e 20 anos.

Durante o depoimento à polícia, os amigos relataram que se encontraram no dia 25 para fumar maconha e, em seguida, foram até Bauru, onde compraram tintas spray para pichação e "respingo de solda" para usarem como alucinógeno, além de alimentos. As compras teriam sido pagas pelo adolescente encontrado morto.

Na versão apresentada pelos três amigos, eles haviam saído do prédio, quando o adolescente informou que voltaria para pegar seus chinelos. Em seguida, eles ouviram um forte estrondo.

Quando foram se certificar do que tinham acontecido, o trio encontrou o amigo caído com vários ferimentos no vão lateral do prédio. Antes de sair, eles chegaram a retirar cerca de R$ 30 da bermuda do adolescente e retornaram para Agudos.

Eles alegaram que não pediram socorro porque temiam ser responsabilizados pela morte do amigo. As lesões encontradas no corpo eram compatíveis com a queda, embora o laudo necroscópico ainda não tenha ficado pronto.

Após o depoimento e exame de corpo de delito, o trio foi liberado.

Assassinato de família

Na última sexta, foram assassinados o casal Fátima Sanches Carrasco, de 70 anos e Aparecido Roberto Carrasco, de 74 anos e o genro deles, Valdinei de Sousa. 57. Eles foram mortos a facadas na residência dos idosos.

Os corpos foram encontrados pela filha do casal e esposa do outro morto. Ela começou a ficar preocupada porque o marido saiu de casa sem levar o celular e ficou incomunicável, quando ficou desconfiada e foi até a casa dos pais.

Cada corpo estava em um cômodo diferente da casa. A idosa estava na cozinha, o idoso na sala, e o homem em um dos quartos. As vítimas apresentaram ferimentos de facada no pescoço.

O crime ainda é um mistério para as autoridades e para a família. Não havia sinais de arrombamento na casa e nem indicação de luta corporal. A família era querida no bairro e classificada como "tranquila".

Nenhuma linha de investigação foi descartada. O delegado Marcos Jeferson da Silva falou em latrocínio e homicídio motivado por vingança ou algum desentendimento.