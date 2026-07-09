Tianguá registra dois casos de homens baleados em menos de 24 horas

Polícia Civil segue realizando investigações.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
09 de Julho de 2026 - 11:36
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Legenda: Equipes da Polícia Militar atenderam ocorrência.
Foto: Divulgação/Governo do Ceará

Dois homens foram baleados em ocorrências distintas registradas nessa quarta-feira (8), no município de Tianguá (CE), na Serra da Ibiapaba. Os casos mobilizaram equipes da Polícia Militar e são investigados pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia Civil de Tianguá.

No primeiro caso, a Polícia Militar foi acionada após um hospital da cidade comunicar a entrada de um homem com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima deu entrada na unidade de saúde com lesões causadas por arma de fogo, mas as circunstâncias do crime não foram divulgadas.

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Equipes da PM realizaram diligências na região para tentar identificar os responsáveis pelo ataque. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia Civil de Tianguá.

Homem é baleado em via pública no bairro Ceasa

Já no segundo caso, um homem foi alvo de disparos de arma de fogo enquanto estava em uma via pública do bairro Ceasa, também em Tianguá. A vítima foi socorrida após o ataque.

De acordo com a SSPDS, o homem possui antecedentes criminais por integrar organização criminosa, associação criminosa, roubo, tráfico de drogas e associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo, porte de arma branca, corrupção de menor e crime ambiental.

Policiais militares atenderam a ocorrência e realizaram as primeiras diligências no local. A investigação também está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Tianguá, que apura a autoria e a motivação da tentativa de homicídio.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso, e as investigações seguem em andamento.

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