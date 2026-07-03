Policial Militar é encontrado morto em motel na BR-222, em Sobral

Um agente da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi encontrado morto em um motel às margens da BR-222, no bairro Sumaré, em Sobral, na madrugada desta sexta-feira (3).

A PMCE foi acionada para atender a ocorrência envolvendo o policial militar, informou a PMCE.

No local, a composição encontrou o policial militar lesionado por disparo de arma de fogo. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e constataram o óbito.

“A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) também compareceram ao local”, ainda de acordo com a entidade.

A arma de fogo encontrada ao lado do corpo foi recolhida para os exames periciais. A Polícia Civil apura as circunstâncias da ocorrência.

“O Comando da Corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição”, lamentou a PMCE.

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NOTA DE PESAR

A Associação das Praças do Estado do Ceará (ASPRA-CE) publicou em suas redes sociais uma nota de pesar identificando o agente como Soldado PM Prudêncio.

“Neste momento de dor, nos unimos em oração e solidariedade aos familiares, amigos e irmãos de farda, desejando que Deus conceda força, consolo e serenidade para enfrentar esta irreparável perda”, expressa trecho da nota.

O texto segue: “Sua dedicação, coragem e compromisso com a missão de servir e proteger permanecerão na memória de seus companheiros e de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Que o Senhor o receba em Sua infinita misericórdia e conceda o descanso eterno ao nosso irmão de farda”.