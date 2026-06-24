Operação da PF apura vazamento de dados de clientes de uma instituição financeira no Ceará

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido no Eusébio.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
24 de Junho de 2026 - 11:29
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Legenda: Os policiais apreenderam dispositivos eletrônicos, como smartphone e laptop.
Foto: Divulgação/PF.

Uma operação deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (24) tem como alvo o gerente de uma instituição financeira, suspeito de vazar dados de cerca de 180 clientes. 

Durante a ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. 

Os policiais apreenderam dispositivos eletrônicos, como smartphone e laptop, que poderão auxiliar na comprovação do acesso e do compartilhamento indevido das informações sigilosas.

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Investigação

As investigações tiveram início em março deste ano, após a instituição afetada comunicar o fato às autoridades. O nome da empresa não foi revelado. 

Segundo a PF, o investigado poderá responder pelos crimes de violação de sigilo funcional e divulgação de informação sigilosa. As investigações prosseguem com a análise do material apreendido.

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Crimes e Justiça Municípios/eusébio

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