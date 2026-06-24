Operação da PF apura vazamento de dados de clientes de uma instituição financeira no Ceará

Uma operação deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (24) tem como alvo o gerente de uma instituição financeira, suspeito de vazar dados de cerca de 180 clientes.
Durante a ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza.
Os policiais apreenderam dispositivos eletrônicos, como smartphone e laptop, que poderão auxiliar na comprovação do acesso e do compartilhamento indevido das informações sigilosas.
Investigação
As investigações tiveram início em março deste ano, após a instituição afetada comunicar o fato às autoridades. O nome da empresa não foi revelado.
Segundo a PF, o investigado poderá responder pelos crimes de violação de sigilo funcional e divulgação de informação sigilosa. As investigações prosseguem com a análise do material apreendido.