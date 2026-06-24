Homem é preso em Tauá, no Ceará, por suspeita de estuprar irmãs adolescentes

Um homem de 45 anos foi preso em Tauá, no interior do Ceará, na última segunda-feira (24), por suspeita de estupro de vulnerável. Relatos apontam que ele teria cometido o crime contra as duas irmãs adolescentes.

A prisão do suspeito foi registrada no bairro Aldeota, também no município de Tauá.

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A ação foi conduzida por uma equipe da Delegacia de Defesa da Mulher de Tauá, após investigações e a expedição de um mandado, com decreto da 2ª Vara Criminal de Tauá.

Logo em seguida, o suspeito foi conduzido para a unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), conforme informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Os devidos procedimentos foram registrados na unidade e o homem foi colocado à disposição da Justiça.