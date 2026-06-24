MP recorre da condenação de motociclista por 'homicídio culposo' de universitário em Fortaleza

Wenderson Jhemerson Silva Muniz foi condenado por "homicídio culposo" no caso da morte do universitário João Victor Fontenele Eloia.

Escrito por Luana Severo luana.severo@svm.com.br
24 de Junho de 2026 - 14:45 (Atualizado às 14:55)
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Legenda: O recurso foi interposto pelo MPCE na última segunda-feira (22), dia do Tribunal do Júri que analisou o caso.
Foto: Divulgação/MPCE.

O Ministério Público do Ceará (MPCE) informou, nesta quarta-feira (24), que recorreu da decisão do Tribunal do Júri de considerar "culposo" o homicídio do universitário João Victor Fontenele Eloia. A sentença foi proferida na segunda-feira (22), quando o colegiado condenou o motociclista Wenderson Jhemerson Silva Muniz a dois anos e nove meses pelo crime.

Para o órgão, por meio da 166ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, a decisão do Júri é "manifestamente contrária à prova dos autos". Além disso, o MP reafirmou a presença de "dolo eventual" no contexto de trânsito que resultou na morte de João Victor, em 27 de setembro de 2024.

Conforme o Código Penal, o "dolo eventual" ocorre quando o agente não quer, diretamente, cometer um crime, mas prevê a possibilidade de que aconteça e aceita o risco de cometê-lo.

Na audiência da segunda-feira, os jurados entenderam que Wenderson, que trabalhava como motociclista de aplicativo, não teve a intenção de matar seu passageiro, João Victor. Com esse entendimento, pela desqualificação de homicídio doloso para culposo, a juíza Maria Lúcia Falcão Nascimento, da 2ª Vara do Júri, proferiu a sentença e aplicou a pena.

Wenderson também foi condenado por omissão de socorro, uma vez que não prestou assistência à vítima e fugiu do local do acidente. Contudo, por ser réu primário e confesso, e por ter sido sentenciado a uma pena menor que quatro anos, o Judiciário substituiu a prisão do motociclista por duas penas restritivas de direitos.

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Lembre o caso

O crime aconteceu em 27 de setembro de 2024. Naquele dia, João Victor era garupeiro em uma moto, em uma corrida conduzida por Wenderson, quando se desequilibrou, caiu do veículo e foi atropelado por um ônibus no cruzamento da avenida 13 de Maio com a rua Marechal Deodoro, no Benfica.

As investigações policiais apontaram que o condutor da motocicleta ultrapassou um semáforo fechado para perseguir outro motociclista com quem tinha acabado de discutir. Em depoimento, Wenderson confessou que só percebeu que o passageiro havia caído quando a moto "balançou".

Ele também admitiu que não prestou socorro à vítima porque decidiu continuar perseguindo o indivíduo que estava na outra motocicleta, e que não retornou por "medo da população".

Conforme a denúncia apresentada pelo MPCE à Justiça, a perseguição que resultou no atropelamento de João Victor foi iniciada por Wenderson, que já estava dirigindo de maneira perigosa, em alta velocidade, antes mesmo do início da discussão com o outro motociclista.

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