Dupla sequestra mulher, foge em alta velocidade, capota carro e é presa em Fortaleza

Uma mulher viveu momentos de terror após ser sequestrada por dois homens armados na noite de terça-feira (23), em Fortaleza. A vítima foi rendida ao sair do trabalho, obrigada a entrar no próprio carro e mantida sob ameaça durante uma fuga em alta velocidade que terminou com o veículo capotado no cruzamento da Avenida Júlio Ventura com a Rua Silva Paulet, no bairro Aldeota.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Militar prendeu em flagrante, na noite dessa terça-feira (23), dois suspeitos de envolvimento em um crime de roubo de veículo com restrição de liberdade no bairro Joaquim Távora.
Por motivos de segurança, a identidade da vítima será preservada. Segundo relato da mulher à Polícia Civil, ela saiu do trabalho por volta das 19h30 e foi até a Rua João Brígido, onde havia deixado o carro estacionado. Após seguir em direção à Avenida Domingos Olímpio, foi surpreendida por dois homens armados no cruzamento com a Rua Dona Leopoldina.
Após contato via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), policiais militares iniciaram as diligências e localizaram o veículo, que ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu a determinação policial e empreendeu fuga em alta velocidade.
A vítima pontuou que um dos criminosos, armado com um revólver, ordenou que a vítima passasse para o banco do passageiro. Em seguida, foi obrigada a se deslocar para o banco traseiro, onde permaneceu sob vigilância do suspeito armado.
"Eles diziam que precisavam sair dali, que queriam ir para a Praia do Futuro e que não iam fazer nada comigo", relatou.
Criminosos procuravam endereço
Durante o trajeto, os suspeitos afirmavam que procuravam um endereço na região da Praia do Futuro. Segundo a vítima, eles mencionavam locais como a Avenida Santos Dumont e a Praça 31 de Março, mas demonstravam dificuldade para encontrar o destino.
Em meio ao nervosismo, a mulher chegou a oferecer ajuda para localizar o endereço e até sugeriu alternativas de trajeto. Ela também tentou convencer os sequestradores a libertá-la, oferecendo-se para solicitar um transporte por aplicativo para que eles deixassem o local, mas a proposta foi recusada.
Perseguição policial e fuga
A situação mudou quando uma viatura policial passou a perseguir o veículo. De acordo com a vítima, os criminosos ficaram nervosos ao perceber a aproximação dos agentes.
"O que estava armado disse que ia atirar. O outro mandou que ele não atirasse e eles começaram a correr muito", contou.
A mulher afirmou que, durante a fuga, conseguiu colocar o cinto de segurança, já que vinha sendo arremessada dentro do carro devido à condução agressiva.
Os suspeitos passaram a trafegar em velocidade extrema. Conforme informações repassadas posteriormente pelos policiais à vítima, a perseguição chegou a superar os 130 km/h.
As equipes realizaram a abordagem, ocasião onde identificaram os suspeitos como sendo dois homens - um de 26 anos, que já possui antecedentes criminais por roubo a pessoa e tráfico ilícito de drogas, e outro de 32 anos, com passagens por homicídio doloso, roubo, tentativa de latrocínio, associação criminosa, ocultação de cadáver, porte ilegal de arma de fogo, roubo de veículo e integrar organização criminosa.
Carro bateu roda na pista e capota
Ainda durante a fuga, o veículo colidiu com outros automóveis. O primeiro impacto foi considerado leve. Já no segundo, ocorrido nas proximidades do cruzamento da Avenida Júlio Ventura com a Rua Silva Paulet, o carro perdeu o controle.
Segundo a vítima, os policiais informaram que o veículo chegou a rodopiar diversas vezes antes de capotar.
O carro rodou várias vezes antes da queda final. Poderia ter acontecido uma tragédia muito maior, porque eles não respeitaram nenhum sinal e estavam em uma velocidade extrema
Após o capotamento, os três ocupantes ficaram presos no interior do automóvel. Os suspeitos tentaram escapar, mas foram retirados e detidos pelos policiais. A vítima também precisou de ajuda para sair do veículo.
Suspeitos foram levados para delegacia
Depois do resgate, a mulher permaneceu no local enquanto os procedimentos policiais eram realizados. Em seguida, foi encaminhada a uma delegacia para prestar depoimento.
Apesar dos momentos de tensão e dos ferimentos leves causados pelos impactos durante a fuga, ela não sofreu lesões graves.
Os dois suspeitos foram presos e colocados à disposição da Justiça. O caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará.