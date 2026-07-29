Mais de 70k de skunk são apreendidos no Aeroporto de Fortaleza e quatro pessoas são presas

A droga foi enviada de Manaus para a capital cearense.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
29 de Julho de 2026 - 07:17 (Atualizado às 08:57)
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Legenda: A droga foi interceptada por cães farejadores na área de bagagem.
Foto: Divulgação Receita Federal.

A Receita Federal apreendeu mais de 70 kg da droga skunk durante uma fiscalização de rotina no Aeroporto Internacional de Fortaleza, na tarde desta terça-feira (28). Quatro pessoas foram presas

A carga foi enviada de Manaus (AM) para a capital cearense e interceptada por cães farejadores na área de bagagem

Segundo a Receita Federal, a droga estava envolta em espuma e embalada a vácuo dentro das malas, na tentativa de passar despercebida pelas autoridades. 

A droga estava envolta em espuma e embalada a vácuo dentro das malas
Legenda: A droga estava envolta em espuma e embalada a vácuo dentro das malas
Foto: Divulgação Receita Federal

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Prisão dos suspeitos

Duas mulheres e dois homens foram presos e autuados em flagrante. Já a droga foi entregue à Polícia Judiciária para a instauração dos procedimentos investigativos cabíveis.  

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Crimes e Justiça/tráfico de drogas Instituicões e Partidos/receita federal

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