Indiciado por matar vaqueiro Dadá Guedes em Quixeramobim se entrega à Polícia

Ele aguarda audiência de custódia na manhã desta quarta-feira (8).

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
08 de Julho de 2026 - 11:49
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Legenda: O suspeito do crime, conhecido como "Sasom Boiadeiro" (à esquerda), teria matado Dadá com golpes de faca.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Darlei Teixeira Vitor, de 56 anos, conhecido como "Sasom Boiadeiro", indiciado pela morte do vaqueiro Dadá Guedes, de 30 anos, se entregou à Polícia Civil nesta quarta-feira (8). A reportagem apurou que a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva em desfavor de Darlei Teixeira, expedido há algumas semanas. 

O mandado foi cumprido na Delegacia de Polícia Civil de Quixadá, onde o suspeito foi, posteriormente, colocado à disposição do Poder Judiciário. 

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Segundo a advogada de Darlei, ele aguarda a realização da audiência de custódia, marcada para acontecer ainda na manhã desta quarta-feira. Ele estava foragido há cerca de um mês

"Sasom Boiadeiro" foi indiciado pela Polícia Civil pelo homicídio de Dadá Guedes. Caso o Ministério Público ofereça denúncia e ela seja aceita pela Justiça, o investigado responderá por homicídio qualificado. O caso está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Quixeramobim.

Relembre o caso

O crime aconteceu na noite de 7 de junho, em um parque de vaquejada no município de Quixeramobim, no Sertão Central do Ceará.

De acordo com as investigações, Dadá Guedes comemorava uma vitória na competição ao lado de amigos quando informou que dividiria o prêmio com outro competidor.

Ainda conforme a apuração policial, "Sasom Boiadeiro", que participava da confraternização, teria se irritado com a decisão e iniciado uma discussão, defendendo que o valor fosse repartido entre outras pessoas presentes.

A vítima recusou a proposta e deixou o local para buscar o troféu da competição. No trajeto, quando ainda estava montada no cavalo, teria sido surpreendida pelo suspeito, que a atingiu com golpes de faca na região da virilha e do ombro.

Dadá Guedes chegou a ser socorrido e encaminhado a um hospital, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu pouco depois.

A Polícia Civil concluiu o inquérito e indiciou Darlei Teixeira Vitor pelo homicídio. Com a apresentação espontânea do investigado, o caso segue agora para análise da Justiça e do Ministério Público, que decidirá sobre o oferecimento da denúncia.

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