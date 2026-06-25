Polícia indicia suspeito de matar vaqueiro após discussão por prêmio em Quixeramobim

A Delegacia de Polícia Civil de Quixeramobim concluiu as investigações e indiciou, nessa quarta-feira (24), Darlei Teixeira Vitor, suspeito de matar o vaqueiro Francisco Eudásio Lira Soares, 30, conhecido como 'Dadá Guedes'. O crime foi cometido na noite do último dia 7 de junho, em um parque de vaquejada do município do sertão central cearense.

De acordo com as autoridades de segurança, após a colheita de elementos que apontaram a autoria e a materialidade do delito, Darlei, que é conhecido como "Sasom Boiadeiro", deverá responder por homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. O procedimento foi encaminhado à Justiça e ao Ministério Público do Ceará (MPCE).

Para a família da vítima, o indiciamento proporciona esperança de que a Justiça seja aplicada. "De certa forma, ficamos com um pouco mais de esperança. Querendo ou não, é um pequeno passo dado em busca da justiça que queremos", comentou ao Diário do Nordeste a companheira de Dadá, Kamila Oliveira.

"Hoje, já são 19 dias que ele [Darlei] continua foragido", lamentou a mulher, que cobra do prefeito da cidade, Cirilo Pimenta (PSB), e do governador Elmano de Freitas (PT), engajamento no caso para encontrar o suspeito. "O que a gente mais quer é que a Polícia vá atrás de prender ou que ele se entregue", completou.

Em contato com a reportagem, a Delegacia de Quixeramobim assegurou que segue em busca do suspeito e que está em contato com a Polícia Civil de outros estados para cumprir o mandado de prisão preventiva em aberto contra ele.

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Relembre o caso

Na noite do crime, Dadá comemorava com amigos sua vitória em primeiro lugar na vaquejada e informou a todos que dividiria o prêmio com outro competidor. Darlei, que estava com o grupo, teria se irritado com a decisão do vaqueiro e iniciado uma discussão com ele, exigindo que os ganhos fossem repartidos entre outros presentes na celebração.

Dadá negou a proposta e deixou o local para buscar o troféu da competição. No percurso, quando ainda estava montado no cavalo, teria sido surpreendido pelo suspeito e atingido por golpes de faca na virilha e no ombro. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para um hospital, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu pouco depois.

O suspeito fugiu do local em uma motocicleta e, até o momento, não foi localizado.