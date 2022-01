Uma colisão entre três veículos resultou em dois mortos e seis feridos na noite desta sexta-feira (28). Segundo o Tenente Dutra, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o acidente de trânsito ocorreu na região da ponte de Sabiaguaba, apresentando passageiros presos entre as ferragens.

Grave acidente com três veículos deixa dois mortos e seis feridos na Sabiaguaba nesta sexta https://t.co/J4GbaRaqD1 pic.twitter.com/JEzlgIyj7H — Diário do Nordeste (@diarioonline) January 29, 2022

A colisão ocorreu entre uma Spin Branca, um Corola Prata e um Sedan Prata. Ainda conforme o tenente, a maioria das vítimas possuem idade próxima de 50 anos.

No entanto, um adolescente de 14 anos também estava no local do acidente, enquanto duas mortes ocorreram antes da chegada do socorro.

