Dentista suspeito de importunação sexual em Fortaleza renuncia a cargo em instituição de odontologia

Paulo Roberto Pinheiro Beltrão era vice-presidente da Academia Cearense de Odontologia (ACO).

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
16 de Julho de 2026 - 19:00
capa da noticia
Legenda: O dentista foi filmado pelas vítimas tocando suas partes íntimas.
Foto: Reprodução.

O cirurgião-dentista Paulo Roberto Pinheiro Beltrão, 69, suspeito de importunação sexual no restaurante Boteco do Ciço, na Aldeota, em Fortaleza, renunciou ao cargo de vice-presidente da Academia Cearense de Odontologia (ACO). A decisão foi acatada pela diretoria da instituição nesta quinta-feira (16).

Em nota enviada à reportagem, a ACO afirmou que "não compactua com qualquer forma de violência, assédio ou importunação sexual, manifestando respeito e solidariedade a todas as pessoas que denunciam situações dessa natureza". Disse ainda que eventuais responsabilidades cabem às autoridades competentes, observando o processo legal e o contraditório.

"A ACO seguirá pautando sua atuação pelos princípios éticos que fundamentam sua trajetória, preservando seu compromisso com a formação científica, a valorização da odontologia e o respeito à sociedade", acrescentou o comunicado.

Veja também

Imagem da notícia: Homicídio em motel e PM preso: crime teria ocorrido após briga por 'pix agendado' e recusa de sexo
Segurança

Homicídio em motel e PM preso: crime teria ocorrido após briga por 'pix agendado' e recusa de sexo
Imagem da notícia: Homem que ateou fogo à namorada no Cariri agiu por ciúme e ainda deu soco no rosto da mulher
Segurança

Homem que ateou fogo à namorada no Cariri agiu por ciúme e ainda deu soco no rosto da mulher
Imagem da notícia: Homem é morto por irmão após briga com troca de tijoladas, no Interior do Ceará
Segurança

Homem é morto por irmão após briga com troca de tijoladas, no Interior do Ceará

Relembre o caso

Paulo Roberto foi flagrado, no último dia 4 de julho, tocando suas partes íntimas enquanto olhava para um grupo de mulheres, e na presença de diversos outros clientes do Boteco do Ciço.

Após ser denunciado pelas vítimas da importunação, ele foi convidado a se retirar do estabelecimento, mas insistiu em retornar e teria sido novamente atendido pela equipe do restaurante. As mulheres, porém, receberam a conta da própria mesa, e consideram que foram incentivadas pela gerência a deixar o local.

Acionada pelas vítimas via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), a Polícia Militar prendeu o dentista em flagrante e o encaminhou ao 2º Distrito Policial, responsável pela área, onde ele foi autuado por importunação sexual. Embora a ocorrência tramite sob sigilo judicial, o Diário do Nordeste apurou que Paulo Roberto foi liberado em audiência de custódia.

À época do crime, o Boteco do Ciço se manifestou publicamente e afirmou que contribui com as investigações. "O Boteco do Ciço adota uma política de tolerância zero contra qualquer forma de assédio, importunação sexual, discriminação ou violência. Em razão deste episódio, serão intensificadas as medidas de prevenção, incluindo o reforço dos protocolos internos de atendimento, treinamento das equipes para identificação e acolhimento de vítimas e aprimoramento dos procedimentos de segurança", disse, em nota, a empresa.

Assuntos Relacionados
Crimes e Justiça/abuso sexual Municípios/Fortaleza

VC Repórter

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar

Top Mais Segurança

1

'Eu entrei em desespero, acabou meu mundo', diz pai de bebê de 10 meses morta após estupro

2

Dentista suspeito de importunação sexual em restaurante de Fortaleza é preso e liberado

3

PM é preso por suspeita de matar mulher e balear outra em motel de Messejana

4

Homicídio em motel e PM preso: crime teria ocorrido após briga por 'pix agendado' e recusa de sexo

5

1 ano depois de 'guerra' de facções e expulsões de moradores, como está o distrito de Uiraponga
Imagem da notícia Dentista suspeito de importunação sexual em Fortaleza renuncia a cargo em instituição de odontologia
Segurança

Dentista suspeito de importunação sexual em Fortaleza renuncia a cargo em instituição de odontologia

Paulo Roberto Pinheiro Beltrão era vice-presidente da Academia Cearense de Odontologia (ACO).

Redação

Há 29 minutos

Imagem da notícia Homem é morto por irmão após briga com troca de tijoladas, no Interior do Ceará
Segurança

Homem é morto por irmão após briga com troca de tijoladas, no Interior do Ceará

Suspeito teria atacado a vítima para defender a mãe, segundo investigação da Polícia Civil.

Paulo Roberto Maciel

Há 1 hora

Imagem da notícia Homem que ateou fogo à namorada no Cariri agiu por ciúme e ainda deu soco no rosto da mulher
Segurança

Homem que ateou fogo à namorada no Cariri agiu por ciúme e ainda deu soco no rosto da mulher

Vítima teve cerca de 75% do corpo queimado.

Redação

Há 2 horas

Imagem da notícia Homicídio em motel e PM preso: crime teria ocorrido após briga por 'pix agendado' e recusa de sexo
Segurança

Homicídio em motel e PM preso: crime teria ocorrido após briga por 'pix agendado' e recusa de sexo

Policial teve prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.

Emanoela Campelo de Melo

Imagem da notícia Homem é preso por suspeita de estuprar a própria mãe em Quiterianópolis, no Ceará
Segurança

Homem é preso por suspeita de estuprar a própria mãe em Quiterianópolis, no Ceará

Vítima havia solicitado medidas protetivas em maio deste ano para impedir a aproximação do filho.

Redação

Imagem da notícia Justiça aceita denúncia e trio acusado de enviar bomba à filha do presidente do Ceará se torna réu
Segurança

Justiça aceita denúncia e trio acusado de enviar bomba à filha do presidente do Ceará se torna réu

O ataque aconteceu no último dia 25 de junho.

Redação