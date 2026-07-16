Dentista suspeito de importunação sexual em Fortaleza renuncia a cargo em instituição de odontologia

O cirurgião-dentista Paulo Roberto Pinheiro Beltrão, 69, suspeito de importunação sexual no restaurante Boteco do Ciço, na Aldeota, em Fortaleza, renunciou ao cargo de vice-presidente da Academia Cearense de Odontologia (ACO). A decisão foi acatada pela diretoria da instituição nesta quinta-feira (16).

Em nota enviada à reportagem, a ACO afirmou que "não compactua com qualquer forma de violência, assédio ou importunação sexual, manifestando respeito e solidariedade a todas as pessoas que denunciam situações dessa natureza". Disse ainda que eventuais responsabilidades cabem às autoridades competentes, observando o processo legal e o contraditório.

"A ACO seguirá pautando sua atuação pelos princípios éticos que fundamentam sua trajetória, preservando seu compromisso com a formação científica, a valorização da odontologia e o respeito à sociedade", acrescentou o comunicado.

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Relembre o caso

Paulo Roberto foi flagrado, no último dia 4 de julho, tocando suas partes íntimas enquanto olhava para um grupo de mulheres, e na presença de diversos outros clientes do Boteco do Ciço.

Após ser denunciado pelas vítimas da importunação, ele foi convidado a se retirar do estabelecimento, mas insistiu em retornar e teria sido novamente atendido pela equipe do restaurante. As mulheres, porém, receberam a conta da própria mesa, e consideram que foram incentivadas pela gerência a deixar o local.

Acionada pelas vítimas via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), a Polícia Militar prendeu o dentista em flagrante e o encaminhou ao 2º Distrito Policial, responsável pela área, onde ele foi autuado por importunação sexual. Embora a ocorrência tramite sob sigilo judicial, o Diário do Nordeste apurou que Paulo Roberto foi liberado em audiência de custódia.

À época do crime, o Boteco do Ciço se manifestou publicamente e afirmou que contribui com as investigações. "O Boteco do Ciço adota uma política de tolerância zero contra qualquer forma de assédio, importunação sexual, discriminação ou violência. Em razão deste episódio, serão intensificadas as medidas de prevenção, incluindo o reforço dos protocolos internos de atendimento, treinamento das equipes para identificação e acolhimento de vítimas e aprimoramento dos procedimentos de segurança", disse, em nota, a empresa.