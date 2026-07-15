Dentista suspeito de importunação sexual em restaurante de Fortaleza é preso e liberado

O homem tem 69 anos e foi conduzido ao 2º Distrito Policial, onde foi autuado e liberado após audiência de custódia.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
15 de Julho de 2026 - 16:10 (Atualizado às 16:11)
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Legenda: Após a reclamação de clientes, o dentista foi retirado do estabelecimento, mas retornou ao local.
Foto: Reprodução.

Um homem de 69 anos foi flagrado, no dia 4 deste mês, tocando suas partes íntimas na frente de um grupo de mulheres, e na presença de diversos outros clientes do Boteco do Ciço, na Aldeota, em Fortaleza. Ele foi conduzido por policiais militares ao 2º Distrito Policial, responsável pela área, e autuado por importunação sexual.

O Diário do Nordeste apurou que o suspeito do crime é o cirurgião-dentista e vice-presidente da Academia Cearense de Odontologia (ACO), Paulo Roberto Pinheiro Beltrão. O órgão foi acionado via e-mail institucional no dia 8 para um posicionamento sobre a conduta do representante e, no dia seguinte, foi informado de que, até aquele momento, a ACO não havia sido informada sobre o caso. "Se houve envolvimento de qualquer membro da ACO, aguardaremos a devida apuração", respondeu a diretoria da entidade.

A reportagem não encontrou a defesa do dentista e mantém o espaço aberto para futuras manifestações. Também foi acionado o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) para informações sobre o resultado da audiência de custódia do suspeito.

Em nota, o órgão disse somente que o caso está sob sigilo, mas o Diário do Nordeste apurou que o suspeito foi liberado logo após a audiência.

Imagens às quais a reportagem teve acesso indicam que o homem teria sido abordado, inicialmente, por um delegado que estava como cliente do estabelecimento. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que foi acionada via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e que, no local, testemunhas relataram que o idoso praticava atos de cunho sexual em meio aos frequentadores, causando constrangimento a todos os presentes.

Vídeos do flagrante corroboraram os relatos das testemunhas, e o suspeito foi preso em flagrante pela composição, sem oferecer resistência.

Conforme o Código Penal, praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro é passível de pena de um a cinco anos de prisão, se o ato não constituir crime mais grave.

Suspeito foi retirado do bar, mas voltou depois

Segundo testemunhas do episódio, que terão suas identidades preservadas, o dentista teria sido "convidado" a se retirar do estabelecimento após a reclamação dos clientes. No entanto, ele teria retornado ao restaurante e sido novamente atendido. Os clientes que reclamaram, por sua vez, teriam sido incentivados a encerrar a conta.

Procurado pela reportagem, o Boteco do Ciço disse repudiar o episódio ocorrido nas dependências do restaurante e afirmou ser solidário às vítimas. "Nenhuma mulher deve se sentir constrangida, intimidada ou insegura em um ambiente que deve ser de convivência, respeito e acolhimento", escreveu, em nota enviada pela assessoria de imprensa.

"Assim que a situação foi identificada, nossa equipe agiu prontamente retirando o suspeito das dependências do estabelecimento, que insistiu em retornar, contrariando determinação dos responsáveis pelo estabelecimento", continuou o comunicado. A empresa afirmou, também, que contribui com as investigações, fornecendo imagens do sistema de monitoramento e demais informações solicitadas pelas autoridades.

O Boteco do Ciço adota uma política de tolerância zero contra qualquer forma de assédio, importunação sexual, discriminação ou violência. Em razão deste episódio, serão intensificadas as medidas de prevenção, incluindo o reforço dos protocolos internos de atendimento, treinamento das equipes para identificação e acolhimento de vítimas e aprimoramento dos procedimentos de segurança. Nosso compromisso é oferecer um ambiente seguro, respeitoso e acolhedor para todos os clientes e colaboradores. Confiamos no trabalho das autoridades e esperamos que os fatos sejam rigorosamente apurados".
Boteco do Ciço
Estabelecimento onde o crime foi cometido

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Crimes e Justiça/abuso sexual Logradouros/bairro aldeota

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