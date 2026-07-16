Homem que ateou fogo à namorada no Cariri agiu por ciúme e ainda deu soco no rosto da mulher

Vítima teve cerca de 75% do corpo queimado.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
16 de Julho de 2026 - 16:35
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Legenda: A vítima foi socorrida e levada para atendimento em um hospital da região.
Foto: Reprodução.

Por ciúmes, um homem de 23 anos ateou fogo ao corpo da namorada, mãe do próprio filho, e foi preso por tentativa de feminicídio. O crime aconteceu nessa quarta-feira (15), em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri. A vítima teve cerca de 75% do corpo queimado, mas conseguiu ser socorrida para um hospital. Não se sabe o atual estado de saúde dela.

Diego Silva Santos confessou o crime, com detalhes, à Polícia. Segundo ele, na noite anterior, a companheira dele, de 27 anos, que terá sua identidade preservada nesta matéria, foi à casa de um amigo dela pedir R$ 100 emprestados, o que o irritou e o levou a passar a madrugada inteira "querendo saber" quem era o outro homem.

Na manhã seguinte, a mulher retornou à casa do amigo e contou que foi ameaçada por Diego. O amigo, de 51 anos, confirmou em depoimento que a vítima pediu dinheiro a ele e que o alertou sobre o ciúme do namorado.

Ele disse ainda que ela pediu que ele a acompanhasse na volta para casa e que, ao chegar à residência, os dois encontraram Diego "bastante agressivo". O namorado da vítima, inclusive, teria ameaçado de morte o amigo e desferido um soco no rosto da companheira, que teria desmaiado. A reportagem não localizou a defesa do autuado.

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Combustível foi obtido em posto de gasolina

Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, o autor da tentativa de feminicídio afirmou que conseguiu o combustível utilizado para queimar a própria companheira em um posto de gasolina próximo. Ele confessou que não gostou de saber que a namorada foi pedir dinheiro a outra pessoa e afirmou que terminou o relacionamento na madrugada.

No entanto, como a conta bancária da companheira é vinculada ao celular da tia dele, após a saída dela de casa, ele decidiu transferir metade do valor emprestado pelo amigo dela para a sua própria conta, por achar que "tinha o direito de fazer isso".

Na manhã seguinte, a mulher foi à casa do ex-namorado perguntar o motivo da transferência não autorizada e teria tentado bater nele, que teria devolvido a agressão com um empurrão. Depois disso, com "ódio", conforme o relatório policial, ele foi ao posto de gasolina, derramou o combustível na mulher e acendeu o fogo com um isqueiro.

Os dois, criminoso e vítima, têm um filho de um ano de idade e se relacionavam há cerca de dois anos.

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